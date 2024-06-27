Эксперт: текущие расходы на содержание бомбоубежища невелики

«Укрытия бывают, естественно, разного вида, начиная с переделанных подземных парковок и заканчивая бомбоубежищами для защиты от ядерного оружия. Если же мы говорим о весьма простых бункерах, способных выдержать удар большинства видов ракет, то ни их строительство, ни поддержание в рабочем состоянии не является дорогостоящим мероприятием», - уверен Тыниссон.

«Речь идет, по сути дела, о залитом в землю бетонном кубе, который разумный застройщик может соединить с отопительной трассой здания, построить там качественную вентиляцию, способную фильтровать также и опасные вещества, и снабдить бункер автономным генератором, питьевой водой и запасами продуктов. Строительство такого объекта, с учетом общей стоимости многоквартирного дома, вовсе не потребует больших затрат, и при разделении цены на все квартиры, жильцы почти не почувствуют его стоимость», – описал он.

Тыниссон подчеркнул, что текущие расходы на содержание такого убежища в порядке также не представляют собой ничего непосильного. «Имеется ряд дополнительных издержек, таких как периодическая замена вентиляционных фильтров, топлива для генератора и питьевой воды, однако восполнит их экономия на отоплении, поскольку в мирное время в пустом бункере не обязательно должно быть 23 градуса тепла – важнее, чтобы в него не проникла сырость», – пояснил он.

«Подводя итоги, осмелюсь утверждать, что затраты на поддержание убежища в рабочем состоянии можно приравнять к затратам на квартиру такого же размера, просто затраты будут несколько иного вида. Если в доме на 30 квартир есть один бункер, в котором при необходимости могут поместиться жильцы дома, то, проще говоря, можно сказать, что у всего дома есть общая квартира № 31, а при распределении расходов на всех жильцов мы получим совсем небольшие дополнительные затраты, но при этом будет обеспечено дополнительное спокойствие», – добавил Тыниссон.