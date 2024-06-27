Уровень готовности местных самоуправлений к кризисным ситуациям за год повысился на четверть, показал анализ уровня обслуживания местных самоуправлений за 2023 год, пишет Rus.ERR.
Исследование: самый высокий уровень готовности к кризисам – в Таллинне, Силламяэ и Раквере
Самый высокий уровень устойчивости к кризисам продемонстрировал регион Харьюмаа, значительный прогресс наблюдается и на малых островах.
«Местные самоуправления все больше уделяют внимание оказанию помощи жителям во время кризисов – расширяют сеть центров критической устойчивости, создают пункты эвакуации, привлекают волонтеров и отслеживают группы риска, которым требуется наибольшая помощь. Приятно видеть, что в этом году нет так называемых "красных" местных самоуправлений, которые не занимаются подготовкой к кризисам», – сказал руководитель отдела защиты населения Спасательного департамента Тоомас Кяапарин.
«Самый высокий уровень готовности к кризисам достигнут в Таллинне, Силламяэ, Раквере, а также в волостях Харку, Йыэляхтме и Сауэ», – сказал Кяапарин.