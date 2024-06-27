Олимпийский чемпион рассказал о темном прошлом: думал, что так будет проще

Яухоярви - один из самых успешных лыжников Финляндии, завершивший спортивную карьеру в 2017 году. После этого он работал экспертом в финских СМИ. Теперь бывший спортсмен решил рассказать о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться на закате карьеры.

43-летний финн признался, что серьезные проблемы начались после победы на Олимпиаде в 2014 году. Напомним, он вместе с Ийво Нисканеном одержал победу в парном спринте на Олимпиаде в Сочи.

«После этой победы ожидания на следующий сезон стали очень высокими. И в этот момент лекарство от астмы вызвало в моем организме совершенно странную реакцию; все отразилось и на моем психическом здоровье», - рассказал Яухоярви финским СМИ.

Звездный спортсмен начал страдать бессонницей. К тому же он и в физическом аспекте был не в форме, поэтому тренировки не были эффективными.

«Все это сильно повлияло на мое ментальное состояние. В самые мрачные моменты я думал, что проще будет просто нажать на спусковой крючок», - открыто заявил финн.

Сейчас ситуация изменилась и его здоровье существенно лучше, чем несколько лет назад.