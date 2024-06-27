Спор со звездным футболистом закончился увольнением и огромной компенсацией

Бензема, ставший лучшим футболистом мира 2022 года, и раньше имел разногласия с главными тренерами. Восемь месяцев назад в Саудовской Аравии был так же уволен главный тренер Нуно Эспириту Сантос. Так что можно смело констатировать, что француз, зарабатывающий 100 миллионов евро в год, имеет в клубе больше влияния, чем любой другой.