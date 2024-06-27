В Премьер-лиге Саудовской Аравии, которая отличается внушительным финансовым ресурсом, звездные игроки имеют больше привилегий, чем где-либо еще.
Спор со звездным футболистом закончился увольнением и огромной компенсацией
Например, клуб «Аль-Иттихад», входящий в Премьер-лигу Саудовской Аравии, принял решение уволить главного тренера Марсело Галлардо. Причиной назвали недоразумения, связанные со звездой французского футбола Каримом Бензема.
Бензема, ставший лучшим футболистом мира 2022 года, и раньше имел разногласия с главными тренерами. Восемь месяцев назад в Саудовской Аравии был так же уволен главный тренер Нуно Эспириту Сантос. Так что можно смело констатировать, что француз, зарабатывающий 100 миллионов евро в год, имеет в клубе больше влияния, чем любой другой.
«Галлардо совершил серьезную ошибку, когда предложил Бензема уйти из клуба. Это неприемлемо», - сообщает «Аль-Иттихад»
Однако в финансовом отношении ссора с бывшим игроком сборной Франции оказалась выгодной. Галлардо получил 27,8 миллиона евро в качестве компенсации за свое увольнение, что, по мнению футбольного журналиста Фабрицио Романо, является третьим по величине размером компенсации. Больше Галлардо получили только Антонио Конте, который заработал 31,4 миллиона евро, когда покинул «Челси» в Лондоне, и Юлиан Нагельсманн, которому мюнхенская «Бавария» заплатила 31,2 миллиона евро.