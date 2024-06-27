НАТО должен сделать своей целью победу Украины в войне с Россией, заявила Кая Каллас

Страны НАТО должны договориться, что военная победа Киева в войне с Россией является общей целью поддержки Украины. Об этом 27 июня заявила Кая Каллас на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Запись общения генсека НАТО и возможного будущего верховного комиссара ЕС по международным делам с журналистами опубликована на сайте альянса.

«Как сказал историк Тимоти Снайдер, вы не всегда выигрываете войны, но вы никогда их не выиграете, если не поставите победу в качестве цели. Исход этой борьбы имеет жизненно важное значение для безопасности всего трансатлантического сообщества. И для этого нам нужно обещание союзников о долгосрочной поддержке Украины», - сказала Каллас.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся диалогов союзников об увеличении национальных трат на оборону и сигналов из Москвы о прекращении военных действий в случае отказа Киева от освобождения уже оккупированных российской армией территорий Украины.

«Основной урок, который мы извлекли из последних десятилетий, заключается в том, что серые зоны являются источниками конфликта. И наш долг - продолжать процесс вхождения Украины в НАТО. Мы должны демонстрировать своими словами и действиями, что путь Украины в НАТО необратим», - добавила Каллас на встрече с генсеком НАТО.

Премьер Эстонии заявила, что необходимо выработать «долгосрочную стратегию противодействия и сдерживания агрессивных действий России».

«Мы также видим координированную политику гибридной деятельности со стороны России по всей Европе», - уточнила свою мысль Кая Каллас.