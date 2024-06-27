Банк Эстонии сообщил, что вклады домохозяйств впервые превысили уровень 12 миллиардов евро. По мнению Игоря Хабала, члена правления бюро недвижимости Uus Maa, для сектора недвижимости это означает, что значительная часть свободных денег находится на срочных вкладах, а это в течении ближайших шести-двенадцати месяцев будет тормозить заключение сделок.
Эксперт: доходы населения превышают расходы, но деньги не работают
«Объем вкладов населения растет седьмой месяц подряд, увеличившись на 141 миллион евро за месяц и на 748 миллионов евро за год. Особо примечательно то, что объем срочных вкладов за год увеличился на 102%», – подчеркнул Хабал.
«Однако для сектора недвижимости это означает, что большая часть свободных денег будет оставаться вне рынка в течение ближайших шести-двенадцати месяцев. Люди считают, что в ближайшем будущем ситуация и цены, скорее всего, не сильно изменятся, более того, вполне вероятно, что реальная цена недвижимости упадет, поскольку инфляция превышает рост цен на недвижимость», - уточнил Хабал.
«К тому же в среднесрочной перспективе снижение процентных ставок сделает недвижимость более доступной. Тем временем, поскольку процентные ставки по вкладам, предлагаемые банками, сейчас превышают уровень инфляции, люди зарабатывают свободные деньги», – объяснил Хабал.
По мнению члена правления Uus Maa, растущие объемы вкладов свидетельствуют об отсутствии серьезных системных проблем в экономике. «Это также подтверждается очень небольшим объемом жилищных кредитов с просроченными платежами – 0,2% от общего объема кредитов», – сказал Хабал.
«Люди были достаточно консервативны, когда брали кредиты, а рост заработной платы уже сейчас опережает инфляцию. Растущие объемы вкладов свидетельствует о том, что доходы превышают расходы, образуются сбережения, и когда свободных денег станет больше, их инвестируют», – прокомментировал Хабал.
«Однако сейчас деньги, размещенные на вкладах, – это деньги, которые ушли с рынка недвижимости, и изменения в любом случае потребуют времени. Но уже есть все предпосылки к тому, что 2025 год может стать для сектора недвижимости хорошим», – добавил Хабал.