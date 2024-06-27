Эксперт: доходы населения превышают расходы, но деньги не работают

«Объем вкладов населения растет седьмой месяц подряд, увеличившись на 141 миллион евро за месяц и на 748 миллионов евро за год. Особо примечательно то, что объем срочных вкладов за год увеличился на 102%», – подчеркнул Хабал.

«Однако для сектора недвижимости это означает, что большая часть свободных денег будет оставаться вне рынка в течение ближайших шести-двенадцати месяцев. Люди считают, что в ближайшем будущем ситуация и цены, скорее всего, не сильно изменятся, более того, вполне вероятно, что реальная цена недвижимости упадет, поскольку инфляция превышает рост цен на недвижимость», - уточнил Хабал.

«К тому же в среднесрочной перспективе снижение процентных ставок сделает недвижимость более доступной. Тем временем, поскольку процентные ставки по вкладам, предлагаемые банками, сейчас превышают уровень инфляции, люди зарабатывают свободные деньги», – объяснил Хабал.

По мнению члена правления Uus Maa, растущие объемы вкладов свидетельствуют об отсутствии серьезных системных проблем в экономике. «Это также подтверждается очень небольшим объемом жилищных кредитов с просроченными платежами – 0,2% от общего объема кредитов», – сказал Хабал.

«Люди были достаточно консервативны, когда брали кредиты, а рост заработной платы уже сейчас опережает инфляцию. Растущие объемы вкладов свидетельствует о том, что доходы превышают расходы, образуются сбережения, и когда свободных денег станет больше, их инвестируют», – прокомментировал Хабал.

«Однако сейчас деньги, размещенные на вкладах, – это деньги, которые ушли с рынка недвижимости, и изменения в любом случае потребуют времени. Но уже есть все предпосылки к тому, что 2025 год может стать для сектора недвижимости хорошим», – добавил Хабал.