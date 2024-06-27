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Популярный среди эстонских садоводов магазин утопает в долгах

rus.postimees.ee
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Hortes.
Hortes. Фото: Jaanus Lensment

Начиная с января этого года, у садоводческого центра Hortes быстро начала накапливаться налоговая задолженность. Всего за несколько месяцев она выросла до 285 000 евро, пишет dv.ee.

Таким образом, по состоянию на 25 июня компания входила в ТОП-100 самых крупных налоговых должников.

О том, что у компании начались проблемы с платежеспособностью, стало известно в апреле 2024 года. Как писал Äripäev, тогда налоговая задолженность фирмы составляла 190 000 евро.

Читайте подробнее на dv.ee.

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