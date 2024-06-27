Популярный среди эстонских садоводов магазин утопает в долгах

Начиная с января этого года, у садоводческого центра Hortes быстро начала накапливаться налоговая задолженность. Всего за несколько месяцев она выросла до 285 000 евро, пишет dv.ee.
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Таким образом, по состоянию на 25 июня компания входила в ТОП-100 самых крупных налоговых должников.
О том, что у компании начались проблемы с платежеспособностью, стало известно в апреле 2024 года. Как писал Äripäev, тогда налоговая задолженность фирмы составляла 190 000 евро.
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