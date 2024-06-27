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ФОТО В Ляэне-Вирумаа в вентиляционном отверстии застряла собака, пришлось вмешаться спасателям

Postimees
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Техника спасательного департамента. Иллюстративное фото.
Техника спасательного департамента. Иллюстративное фото. Фото: Мадис Вельтман

Спасатели из Идаского спасательного центра поспешили на помощь собаке, которая попала в затруднительную ситуацию.

26 июня в 13.30 спасатели понадобились в деревне Ууэмыйза в волости Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа, где щенок залез под дом через вентиляционное отверстие в фундаменте и не смог выбраться обратно.

По словам свидетелей произошедшего, они уже испробовали все варианты. В итоге спасателям удалось вытащить собаку через дыру в подвале.

Чудесное спасение щенка.
Чудесное спасение щенка. Фото: Идаский спасательный центр.
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