Спасатели из Идаского спасательного центра поспешили на помощь собаке, которая попала в затруднительную ситуацию.
ФОТО ⟩ В Ляэне-Вирумаа в вентиляционном отверстии застряла собака, пришлось вмешаться спасателям
26 июня в 13.30 спасатели понадобились в деревне Ууэмыйза в волости Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа, где щенок залез под дом через вентиляционное отверстие в фундаменте и не смог выбраться обратно.
По словам свидетелей произошедшего, они уже испробовали все варианты. В итоге спасателям удалось вытащить собаку через дыру в подвале.