Провизор: таблетки от теплового удара не придумано, при этом есть несовместимые с солнечными ваннами лекарства

Например, это могут быть различные препараты для лечения акне, различные ретиноиды, это могут быть некоторые антибиотики.

Например, раньше у нас в продаже без рецепта был такой «Фастум гель» с кетопрофеном. Почему он теперь отпускается по рецепту? Он увеличивает чувствительность к солнцу очень сильно. И когда человек покупает лекарство без рецепта, он часто не сильно интересуется у аптекаря, как это лекарство правильно применять. Было очень много людей в Европе, которые с этим гелем очень сильно обгорали, поэтому его «убрали в рецепт».

Когда вы принимаете какие-то лекарства, всегда необходимо удостовериться, можно ли вам находиться на солнце. Но если говорить именно не про солнце, а про высокую температуру воздуха, то, пожалуй, возможным единственным фактором риска является прием каких-то диуретиков.

Когда человек принимает мочегонные препараты, а на улице очень жарко, очень важно, чтобы он выпивал нужное количество воды, просто по своему самочувствию. Чтобы он не уходил куда-то надолго, не взяв с собой воды.

Разумеется, если мы говорим о хроническом приеме каких-то препаратов, то у таких людей большие риски. Если мы говорим конкретно о тепловых ударах с каким-то плохими исходами, то ясно же, что этому больше подвержены пожилые люди, у которых есть множество различных хронических заболеваний. Связанных с сердечно-сосудистой системой, с эндокринной системой.