Уже несколько дней в Эстонии стоит изнурительная жара, особенно суровый прогноз синоптики сделали на пятницу, пообещав в некоторых регионах страны 28 июня аж до плюс 34 градусов. О том, каким должно быть разумное с медицинской точки зрения поведение человека в жару, и с помощью каких лекарственных препаратов и средств можно снизить возрастающие в зной риски для здоровья, в студии Postimees порассуждал провизор, радиоведущий Алексей Моргунов.
Провизор: таблетки от теплового удара не придумано, при этом есть несовместимые с солнечными ваннами лекарства
Выдержки из беседы:
- Даже у людей, которые считают, что у них очень крепкое здоровье, и которые крайне редко болеют, все равно есть что-то вроде домашней аптечки, где имеются как минимум какие-то жаропонижающие и болеутоляющие препараты. Есть ли какие-то лекарства, которые стоило бы держать дома каждому человеку конкретно на случай сильной жары, или на самом деле в жару нужно искать не лекарства, а тень и прохладу, если очень жарко?
- Совершенно верно, нужно искать тень и прохладу. Никакие лекарства вам не могут защититься от теплового удара, те лекарства, которые используются в таких случаях, они используются уже в экстренной медицине. В домашнюю аптечку, к сожалению, ничего такого специального против жары не положишь.
Но что вы можете сделать в контексте такого жаркого лета, так это держать дома какие-то препараты, которые вам помогут, если вы, например, получили солнечный ожог. Но и это будет уже больше такая поддерживающая терапия. Повторюсь, ничего такого, что предотвратило бы тепловой удар, в аптечку поместить невозможно.
- Даже умеренный тепловой удар вызывает повышение температуры тела. Нужно ли в таком случае вести себя человеку так же, как он ведет себя зимой или осенью, когда он простудился или загрипповал, и сбивать температуру жаропонижающими средствами, или же лучше дать телу вернуть себе нормальную температуру «самостоятельно»?
- Да, лучше нормальной температуре дать самой восстановиться, только, конечно, если нет какой-то тяжелой симптоматики, когда у людей судороги, смутное сознание и они не могут объяснить, что происходит. Но если ничего такого нет, и человек просто чувствует себя недостаточно хорошо, его нужно просто переместить в более прохладное помещение, чтобы он там понаходился некоторый период времени.
В случае же оказания экстренной помощи медики скорой могут действительно охладить человека побыстрее, но обычным людям не стоит заниматься опусканием перегревшегося человека в ледяную ванну. Ну и, конечно, жаропонижающие препараты в случае такого применения дадут мало какого-то плюса. То есть это не тот вопрос, который решается медикаментозно на домашнем уровне.
- У очень многих лекарств в качестве противопоказаний к их применению указывается на недопустимость их употребления вместе с алкоголем. А могут ли какие-то лекарства, которые человек привык и, быть может, даже должен принимать в обычных погодных условиях, становиться для человека опасными на фоне жары? Или, наоборот, утрачивать свою эффективность, свои лечебные свойства?
- Здесь есть одна другая большая проблема. Если мы говорим про сильную жару, то это значит, что у нас и солнце светит достаточно ярко. Есть множество лекарственных препаратов, принимающим которые людям не стоило бы находиться на солнце длительный период времени. Это связано с тем, что эти лекарства увеличивают чувствительность кожи к солнцу.
Например, это могут быть различные препараты для лечения акне, различные ретиноиды, это могут быть некоторые антибиотики.
Например, раньше у нас в продаже без рецепта был такой «Фастум гель» с кетопрофеном. Почему он теперь отпускается по рецепту? Он увеличивает чувствительность к солнцу очень сильно. И когда человек покупает лекарство без рецепта, он часто не сильно интересуется у аптекаря, как это лекарство правильно применять. Было очень много людей в Европе, которые с этим гелем очень сильно обгорали, поэтому его «убрали в рецепт».
Когда вы принимаете какие-то лекарства, всегда необходимо удостовериться, можно ли вам находиться на солнце. Но если говорить именно не про солнце, а про высокую температуру воздуха, то, пожалуй, возможным единственным фактором риска является прием каких-то диуретиков.
Когда человек принимает мочегонные препараты, а на улице очень жарко, очень важно, чтобы он выпивал нужное количество воды, просто по своему самочувствию. Чтобы он не уходил куда-то надолго, не взяв с собой воды.
Разумеется, если мы говорим о хроническом приеме каких-то препаратов, то у таких людей большие риски. Если мы говорим конкретно о тепловых ударах с каким-то плохими исходами, то ясно же, что этому больше подвержены пожилые люди, у которых есть множество различных хронических заболеваний. Связанных с сердечно-сосудистой системой, с эндокринной системой.
И есть еще одна категория граждан, которая под это подпадает, если мы не говорим уже о пожилых и больных. Это молодые люди, которые очень интенсивно тренируются даже в очень жаркую погоду.
- Есть люди, которым очень тяжело уснуть в жару. Принятие снотворных препаратов в сильный зной - это повышенный риск или нет?
- Если принимать эти препараты в терапевтических дозах, то риск остается точно таким же. Единственное, что нужно понимать, что если человек не может изменить условия у себя дома и на какой-то период ему действительно нужен прием этих снотворных препаратов, эти препараты все равно следует принимать краткосрочно.
Все ведь мы знаем, что снотворные препараты вызывают зависимость, поэтому не следует принимать их дольше 2-3 недель. Те же снотворные препараты, которые не вызывают зависимость, пока еще на эстонский рынок не поступили. Но вообще они уже имеются.
- А что насчет употребления в жару энергетических или так называемых спортивных напитков, с ними нужно осторожничать в зной?
- Если мы говорим именно про спортивные напитки, то это, как правило, те самые изотонические растворы, то есть в некоторых случаях - это те же самые растворы, которые можно купить в аптеке и развести.
В некоторых странах эти напитки и вовсе внесены в рекомендованные средства для восстановления баланса электролитов. Так что со спортивными напитками вообще нет никаких проблем. Что же касается энергетиков, то для человека, у которого не было проблем с этими напитками в других ситуациях, их не возникнет и в жару. Жара тут ничего не усугубит. А вот алкоголь - да, он вызывает проблемы при употреблении в жару в больших количествах.
- Могут ли помочь в жару настои на лекарственных травах? Доводилось читать, что валериана, пустырник, мята и боярышник могут в жару сделать то же самое, что они делают и всегда, только в жаркую погоду от этого повышенная польза: они снизят возбуждение нервной системы, нормализуют артериальное давление, частоту пульса, уменьшат потливость, и все это никак не помешает в зной…
- Медицинская обоснованность применения таких средств отсутствует. Но ведь в то же время все это достаточно вкусно и достаточно приятно. Кто откажется от мятного чая с боярышником? Я иногда сам использую сердечные капли, но не по медицинскому показанию, а просто потому, что если добавить двадцать капель в чай, то он становится вкуснее.
- Правда ли, что в жару, особенно сопряженную с постоянной солнечной погодой, аллергические реакции людей на какие-то вещи сильно обостряются? Помогают ли в таких случаях традиционные, универсальные препараты, смягчающие аллергические симптомы, или жара заставляет искать особые решения?
- Нет, как правило, никаких особых решений не требуется, обычных препаратов хватает. Но у некоторых людей аллергические реакции возникают на само солнце, они вызваны ультрафиолетом. Это примерно то же самое, как у некоторых людей бывает аллергия на жесткую воду, они после душа покрываются красными пятнами. А есть люди, у которых аллергические реакции вызывает солнце.
Да, случаев проявления аллергии становится больше в какой-то определенный период. Возьмем лето и зиму, совсем разные периоды, но и летом, и зимой все равно актуальны какие-то аллергии, особенно относительно проявлений на коже. Почему? Зимой кожа пересыхает из-за сухого воздуха, а летом на вас воздействует ультрафиолет и кожа тоже высыхает. Так что нужно просто пользоваться какими-то увлажняющими кремами, чтобы кожа не пересыхала, если уж у человека есть подобные проблемы.
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