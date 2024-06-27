В июле город закроет еще один перекресток и начнет строить велосипедную дорожку

В связи со строительством трамвайной линии в Старый порт до 31 августа автобусы маршрутов № 2, 3, 8, 20, 20A, 21, 21B, 41, 41B, 73, 91, 92, 93 и 96 будут по-прежнему направлены в объезд.

Маршрут автобусной линии № 2 в направлении Терминала А: Суур-Раннавярав, бульвар Пыхья, бульвар Мере, ул. Кай. На измененном маршруте будет установлена временная остановка Linnahall после пересечения улиц Раннамяэ-теэ и Суур-Раннавярав.

Автобус № 3 в направлении Рандла будет направлен по улице Суур-Раннавярав и бульвару Пыхья. На измененном маршруте будет установлена временная остановка Linnahall после пересечения улиц Раннамяэ-теэ и Суур-Раннавярав. Остановка Linnahall на бульваре Пыхья будет закрыта.

Маршруты автобусных линий № 8 и 66 в направлении Яйгрумяэ и Прийсле: Суур-Раннавярав, бульвар Пыхья, бульвар Мере и ул. Ахтри. На измененном маршруте будет установлена временная остановка Linnahall после пересечения улиц Раннамяэ-теэ и Суур-Раннавярав.

Маршруты автобусных линий № 20 и 20А в направлении станции Пяэскюла и Лаагри: Рейди теэ, ул. Йыэ, Нарвское шоссе, кольцо Виру, Пярнуское шоссе. На измененном маршруте будут установлены остановки Pronksi и Hobujaama. В направлении Терминала D автобусы будут направлены по бульвару Мере в северное ответвление улицы Ахтри. На измененном маршруте будет установлена временная остановка Ahtri на северном ответвлении улицы Ахтри и временная остановка Siimeoni. Остановки Siimeoni и Mere puiestee в направлении станции Пяэскюла и Лаагри будут закрыты. Остановка Ahtri на южном ответвлении улицы Ахтри в направлении Терминала D будет закрыта.

Автобус № 73 в направлении Вана-Лыуна будет направлен по бульварам Пыхья и Мере. На измененном маршруте будет установлена временная остановка Linnahall на бульваре Пыхья непосредственно после поворота с улицы Каласадама на бульвар Пыхья.

Маршруты автобусных линий № 21, 21B, 41, 41B, 91, 92, 93, 96 в направлении от Балтийского вокзала будут направлены на бульвар Мере по Раннамяэ-теэ. На измененном маршруте будет установлена временная остановка Linnahall на улице Суур-Раннавярава перед пересечением с трамвайными путями.