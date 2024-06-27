ФОТО При земляных работах в Таллинне обнаружили человеческие останки

По заказу AS Tallinna Vesi в районе перекрестка улиц Крейцвальди и Кундери ведутся работы по обновлению трубопроводов. Руководитель отдела планирования и строительства трубопроводов Tallinna Vesi Марти Ваксманн рассказал Postimees, что археологическая находка была обнаружена утром в Иванов день, о чем немедленно был проинформирован археологический надзор объекта.