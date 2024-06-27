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ФОТО При земляных работах в Таллинне обнаружили человеческие останки

Лоора-Элизабет Ломп
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Во вторник, 24 июня в ходе земляных работ в Таллинне были найдены останки трех человек. Предположительно, они относятся к XVII-XVIII веку.

По заказу AS Tallinna Vesi в районе перекрестка улиц Крейцвальди и Кундери ведутся работы по обновлению трубопроводов. Руководитель отдела планирования и строительства трубопроводов Tallinna Vesi Марти Ваксманн рассказал Postimees, что археологическая находка была обнаружена утром в Иванов день, о чем немедленно был проинформирован археологический надзор объекта.

«Земляные работы на месте находки временно приостановлены. Когда начались раскопки, было известно, что в этом районе находится старое кладбище», - сказал Ваксманн.

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