Во вторник, 24 июня в ходе земляных работ в Таллинне были найдены останки трех человек. Предположительно, они относятся к XVII-XVIII веку.
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ФОТО ⟩ При земляных работах в Таллинне обнаружили человеческие останки
По заказу AS Tallinna Vesi в районе перекрестка улиц Крейцвальди и Кундери ведутся работы по обновлению трубопроводов. Руководитель отдела планирования и строительства трубопроводов Tallinna Vesi Марти Ваксманн рассказал Postimees, что археологическая находка была обнаружена утром в Иванов день, о чем немедленно был проинформирован археологический надзор объекта.