Премьер-министр Кая Каллас и президент Украины Владимир Зеленский подписали в четверг в Брюсселе соглашение о сотрудничестве в области безопасности между Эстонией и Украиной и о долгосрочной поддержке.
Каллас и Зеленский подписали договор о сотрудничестве в области безопасности
Соглашение закрепляет сотрудничество в сфере безопасности между Эстонией и Украиной и подтверждает продолжение долгосрочной и всесторонней поддержки Эстонией Украины. Это политическое заявление, в котором обозначены цели и действия, способствующие победе Украины.
Содержание соглашения между Эстонией и Украиной сосредоточено главным образом на сотрудничестве в области обороны и безопасности, но охватывает и более широкие вопросы, такие как интеграция Украины в Европейский союз и НАТО, продолжение санкций против России, компенсацию причиненного Украине агрессией ущерба, сотрудничество в целях развития, а также строительство и сотрудничество в сфере гражданской обороны.
Эстония не берет на себя новых финансовых обязательств по соглашению, соглашение основано на предыдущих решениях правительства об оказании всесторонней поддержки Украине. Соглашение будет действовать в течение десяти лет.
При подписании соглашения премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что Эстония твердо стоит на стороне Украины в ее борьбе с агрессором. «Сегодняшнее соглашение делает партнерство между Эстонией и Украиной еще сильнее. Соглашением мы подтверждаем приверженность Эстонии долгосрочной политической, военной и экономической поддержке и сотрудничеству Украины в нескольких областях», - заявила Каллас.
«Чем больше стран подпишут такое двустороннее соглашение с Украиной, тем сильнее сигнал, который мы отправим России, что поддержка партнеров Украины носит долгосрочный характер и что мы вместе поможем Украине победить», - сказала Каллас.
Перед подписанием соглашения премьер-министр Каллас и президент Зеленский обсудили ситуацию на фронте и предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне.
«В результате последовательной работы украинцев на этой неделе начались переговоры о вступлении Украины в ЕС. Цель Эстонии здесь – максимально поддержать Украину, делясь практическим опытом ЕС. Поддержка Эстонией Украины на пути НАТО также будет продолжена. Началась активная работа во имя результатов вашингтонского саммита НАТО», - сказала Каллас.
Процесс заключения двусторонних соглашений о безопасности вытекает из совместного заявления G7, подписанного 12 июля прошлого года, целью которого является обеспечение долгосрочной политической, военной, финансовой и экономической помощи Украине, а также содействие судебному преследованию российского руководства и выплате компенсаций. за ущерб, причиненный агрессией. В совместном заявлении наряду со странами G7 Украина также берет на себя свои обязательства.
Эстония вместе с Латвией и Литвой присоединилась к совместному заявлению 17 августа прошлого года. На данный момент к совместному заявлению присоединились 32 страны и ЕС. На сегодняшний день Украина заключила аналогичное двустороннее соглашение почти с 20 странами.
Переговоры по соглашению вели с эстонской стороны вице-канцлер МИД по политическим вопросам Кюллике Силласте-Эллинг и с украинской стороны - заместитель руководителя администрации президента Игорь Жовка. В разработке позиции Эстонии участвовали Министерство иностранных дел, Министерство обороны и Министерство внутренних дел.