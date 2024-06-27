Каллас и Зеленский подписали договор о сотрудничестве в области безопасности

Соглашение закрепляет сотрудничество в сфере безопасности между Эстонией и Украиной и подтверждает продолжение долгосрочной и всесторонней поддержки Эстонией Украины. Это политическое заявление, в котором обозначены цели и действия, способствующие победе Украины.

Содержание соглашения между Эстонией и Украиной сосредоточено главным образом на сотрудничестве в области обороны и безопасности, но охватывает и более широкие вопросы, такие как интеграция Украины в Европейский союз и НАТО, продолжение санкций против России, компенсацию причиненного Украине агрессией ущерба, сотрудничество в целях развития, а также строительство и сотрудничество в сфере гражданской обороны.

Эстония не берет на себя новых финансовых обязательств по соглашению, соглашение основано на предыдущих решениях правительства об оказании всесторонней поддержки Украине. Соглашение будет действовать в течение десяти лет.

При подписании соглашения премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что Эстония твердо стоит на стороне Украины в ее борьбе с агрессором. «Сегодняшнее соглашение делает партнерство между Эстонией и Украиной еще сильнее. Соглашением мы подтверждаем приверженность Эстонии долгосрочной политической, военной и экономической поддержке и сотрудничеству Украины в нескольких областях», - заявила Каллас.

«Чем больше стран подпишут такое двустороннее соглашение с Украиной, тем сильнее сигнал, который мы отправим России, что поддержка партнеров Украины носит долгосрочный характер и что мы вместе поможем Украине победить», - сказала Каллас.