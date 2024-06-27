Луукас Кристьян Ильвес, бывший вице-канцлер Министерства экономики, в последние месяцы работавший советником канцлера в этом же министерстве, в пятницу проведет свой последний рабочий день в этом ведомстве.
В пятницу у Луукаса Ильвеса будет последний рабочий день в Министерстве экономики
Перевод: Павел Соболев
«Я ищу следующий большой вызов, который обязательно будет связан с экономикой, технологиями и вопросами безопасности. Несколько проектов также находятся в стадии реализации, но пока о них говорить рано», - сказал Ильвес.
Недавно Ильвес баллотировался в Европарламент по списку Партии реформ и получил 5157 голосов. В марте он также стал членом Партии реформ.
Ильвес работал вице-канцлером по цифровому развитию Министерства экономики с начала 2022 года по начало 2024 года, а после ухода с этой должности в том же министерстве был советником канцлера.
Исполнять обязанности вице-канцлера по цифровому развитию продолжит Эрик Яансон.