В пятницу у Луукаса Ильвеса будет последний рабочий день в Министерстве экономики

Перевод: Павел Соболев

«Я ищу следующий большой вызов, который обязательно будет связан с экономикой, технологиями и вопросами безопасности. Несколько проектов также находятся в стадии реализации, но пока о них говорить рано», - сказал Ильвес.

Недавно Ильвес баллотировался в Европарламент по списку Партии реформ и получил 5157 голосов. В марте он также стал членом Партии реформ.

Ильвес работал вице-канцлером по цифровому развитию Министерства экономики с начала 2022 года по начало 2024 года, а после ухода с этой должности в том же министерстве был советником канцлера.

Исполнять обязанности вице-канцлера по цифровому развитию продолжит Эрик Яансон.