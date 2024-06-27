Два крупных астероида пронесутся мимо Земли: смотрите в бинокль или в нашем видео

Перевод: Сергей Светлов

Оба астероида пролетят на безопасном расстоянии в миллионы километров, а их скорости будут составлять десятки тысяч километров в час. По данным Европейского космического агентства, вероятность того, что любой из них столкнется с нашей планетой, составляет ноль процентов.

Основатель The Virtual Telescope Project, астрофизик Джанлука Мази, сказал Business Insider, что ни один из этих астероидов не виден невооруженным глазом, но их можно увидеть через телескоп или бинокль.

Также их можно наблюдать через прямую трансляцию, организованную The Virtual Telescope Project:

По этой ссылке можно увидеть, как астероид (415029) 2011 UL21 пройдет мимо Земли в четверг, 27 июня, в 23:00 по восточному времени.

Астероид размером с гору (415029) 2011 UL21

Астероид (415029) 2011 UL21 - один из крупнейших астероидов, недавно прошедших близко к Земле.

Массивный астероид «убийца планет» приближается к Земле сегодня (27 июня) очень близко, пролетая мимо нашей планеты со скоростью около 93 000 км/ч.

Близкое расположение астероида к Земле означает, что его орбита периодически приближает его к Солнцу на расстояние 1,3 астрономической единицы (АЕ), то есть примерно в 1,3 раза больше среднего расстояния между Землей и Солнцем.

По данным Европейского космического агентства, этот астероид размером с гору имеет приблизительный диаметр около 2,2 км, что больше 99% всех известных объектов, близких к Земле.