На этой неделе два редко встречающихся астероида пройдут мимо Земли. Из-за своих размеров и траектории оба космических камня обозначены как потенциально опасные. Однако это не означает, что они представляют непосредственную угрозу для Земли.
Два крупных астероида пронесутся мимо Земли: смотрите в бинокль или в нашем видео
Перевод: Сергей Светлов
Оба астероида пролетят на безопасном расстоянии в миллионы километров, а их скорости будут составлять десятки тысяч километров в час. По данным Европейского космического агентства, вероятность того, что любой из них столкнется с нашей планетой, составляет ноль процентов.
Основатель The Virtual Telescope Project, астрофизик Джанлука Мази, сказал Business Insider, что ни один из этих астероидов не виден невооруженным глазом, но их можно увидеть через телескоп или бинокль.
Также их можно наблюдать через прямую трансляцию, организованную The Virtual Telescope Project:
По этой ссылке можно увидеть, как астероид (415029) 2011 UL21 пройдет мимо Земли в четверг, 27 июня, в 23:00 по восточному времени.
Астероид размером с гору (415029) 2011 UL21
Астероид (415029) 2011 UL21 - один из крупнейших астероидов, недавно прошедших близко к Земле.
Массивный астероид «убийца планет» приближается к Земле сегодня (27 июня) очень близко, пролетая мимо нашей планеты со скоростью около 93 000 км/ч.
Близкое расположение астероида к Земле означает, что его орбита периодически приближает его к Солнцу на расстояние 1,3 астрономической единицы (АЕ), то есть примерно в 1,3 раза больше среднего расстояния между Землей и Солнцем.
По данным Европейского космического агентства, этот астероид размером с гору имеет приблизительный диаметр около 2,2 км, что больше 99% всех известных объектов, близких к Земле.
Астероид 2011 UL21 относится к классу космических камней, известных как «убийцы планет», которые имеют ширину не менее 2,5 км. Если один из них упадет на Землю, это вызовет разрушения континентального масштаба и выбросит в атмосферу достаточно пыли, чтобы вызвать значительные климатические изменения на несколько лет, сообщает LiveScience.
Например, астероид Чиксулуб, с которым связывают вымирание динозавров, имел диаметр около десяти км и вызвал глобальное потепление примерно на 100 000 лет после столкновения.
К счастью, 2011 UL21 не приблизится достаточно близко, чтобы вызвать беспокойство. Он пролетит мимо Земли на расстоянии более 6,6 миллиона километров, что в 17 раз дальше, чем расстояние между Землей и Луной, написал Мази.
Астероид 2024 MK был впервые обнаружен в середине месяца, 13 июня
Астероид 2024 MK значительно меньше, чем 2011 UL21, его предполагаемый диаметр составляет 269 метров, что примерно соответствует длине 2,5 футбольных полей.
Однако 2024 MK должен компенсировать свои малые размеры яркостью. Он приблизится к Земле на расстояние 296 000 км, что составляет около 77% среднего расстояния между Землей и Луной, написал Мази.
Он добавил, что благодаря своей близости 2024 MK станет одним из самых ярких объектов, наблюдавшихся в новейшей истории.
2024 MK должен появиться в поле зрения Земли 29 июня в 16:00.
Источник: sciencealert.com