Таллиннский административный суд временно запретил запуск нового маслозавода Eesti Energia

Об этом сообщили в суде, напомнив, что в мае Департамент охраны окружающей среды выдал комплексное разрешение на эксплуатацию нового сланцевого завода концерна Eesti Energia, которое позволяет заводу работать до 2035 года. 25 июня организация Fridays For Future Eesti подала две апелляции против разрешения: одну - от НКО Loodusvõlu, объединяющего молодых людей из движения, другую - как частное лицо от активистки движения Эло-Леэ Маран.

К апелляциям было приложено ходатайство о временном приостановлении деятельности сланцевого завода на время судебного разбирательства. Заявители основывали свою просьбу на том, что уже во время судебного разбирательства работа сланцевого завода увеличит выбросы парниковых газов в стране более чем на 800 000 тонн в год, что сократит углеродный бюджет Эстонии на 1,1-1,8 % в год.

Это, в свою очередь, усложнит достижение Эстонией климатических целей, что в будущем может привести к чрезмерному ограничению основных прав человека.

Таллиннский административный суд частично удовлетворил ходатайство об обеспечительной мере, приостановив действие комплексного разрешения до 12 июля, чтобы Департамент охраны окружающей среды и Enefit Power AS «могли составить собственное мнение о ходатайстве об обеспечительной мере и чтобы заявители не понесли необратимых последствий».

«Временно приостановив действие комплексного разрешения, суд признал тот факт, что каждая тонна парниковых газов имеет вредные последствия и ущемляет права людей. Кроме того, вчерашнее постановление свидетельствует о том, что суд считает апелляцию обоснованной и что Департамент охраны окружающей среды, возможно, допустил ошибки, выдав комплексное разрешение на строительство сланцевого завода, который усугубляет климатический кризис», - сказал в четверг активист движения Fridays For Future Eesti Роберт Паппель.

Согласно решению суда, у Департамента окружающей среды и Enefit Power AS будет возможность оспорить ходатайство о временном разрешении не позднее 9 июля. Если они не оспорят постановление в установленный срок, то временная мера будет действовать до вступления в силу решения суда или постановления о возвращении или отклонении апелляции или о закрытии дела.