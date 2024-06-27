Общественные краны с питьевой водой в Таллинне помогут легче перенести жару

Главный врач Таллиннской службы скорой помощи Рауль Адлас подчеркивает, что в условиях летнего зноя особенно важно следить за своим самочувствием.

«Жара сама по себе провоцирует стресс, способный обострить хронические заболевания. Чтобы минимизировать риски, лучше посещать посещать рынки или другие места под открытым небом в утреннее время до 10 часов, пока температура не достигла пика», - сказал Адлас.

Доктор советует продумать, какими средствами для охлаждения можно будет воспользоваться: «Обеспечьте циркуляцию воздуха в помещении с помощью вентиляторов или кондиционеров, что поможет улучшить испарение пота с кожи. Также важно делать перерывы во время работы или занятий спортом на открытом воздухе, предпочтительно в помещении или в автомобиле с работающим кондиционером. В жаркую погоду обязательно пейте больше воды».

Во время летних мероприятий важно следить не только за своим самочувствием, но и за тем, как себя чувствуют окружающие. «Если вы присутствуете на вечеринке, где употребляют алкоголь, необходимо, чтобы кто-то из участников выполнял роль трезвого лидера. Он должен наблюдать, в том числе и за тем, чтобы никто не оставался на солнце слишком долго и не пострадал, - добавил Адлас. - Если есть возможность, то в дни, когда температура превышает 30 градусов, избегайте спортивных мероприятий или тренировок на открытом воздухе. Важно учитывать состояние своего здоровья и пределы своих спортивных возможностей».

Если температура воздуха превышает 25 ºC избегайте длительного пребывания на солнце

оставайтесь в прохладном помещении

если на улице жарче, чем в помещении, держите окна закрытыми

используйте легкие занавески, вентиляторы и кондиционеры

по возможности охлаждайте тело прохладной водой

пейте много жидкости, особенно воды, чтобы избежать обезвоживания

ограничьте употребление кофе и алкоголя, так как они способствуют обезвоживанию

носите головной убор и одежду из легких тканей светлых тонов

защищайте детей от прямых солнечных лучей и никогда не оставляйте их в закрытой машине

cледите за тем, чтобы домашние животные находились в прохладном месте, имели достаточное количество воды и не оставались в машине без присмотра.

Бесплатно получить чистую питьевую воду можно, воспользовавшись общественными кранами с питьевой водой Tallinna Vesi. Их местоположение отмечено на интернет-карте. На каждом кране имеется QR-код, который можно отсканировать, чтобы найти на карте следующую точку для пополнения запасов воды. Краны функционируют с мая по конец сентября.

В дополнение к стационарным общественным кранам на мероприятиях в Таллинне будут установлены баки с бесплатной водой.