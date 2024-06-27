Парламент Финляндии одобрил законопроект Минюста, который облегчает процедуру конфискации недвижимости, если владельцы не выходят на связь или допустили просрочку в платежах. Правила могут вступить в силу уже 8 июля. Власти прямо говорят, что это коснется россиян. Ранее о проработке запрета на продажу недвижимости гражданам РФ сообщали в правительсте Эстонии.
Финляндия упрощает процедуру конфискации недвижимости у россиян
Министерство юстиции Финляндии в четверг, 27 июня, сообщило о поддержке депутатами парламента страны поправок, которые упрощают изъятие недвижимости у тех, кто допускает просрочку платежей и не выходит на связь.
«Изменения в законе о жилищных кооперативах позволяют осуществлять действия, необходимые для перехода к управлению недвижимостью жилищным кооперативом, даже когда доставка документов за границу невозможна, - сказано в пресс-релизе на сайте финского Минюста. - Обновление закона направлено на решение проблемных ситуаций в жилищных кооперативах и на упрощение процесса перехода к управлению квартирами. Кроме того, изменения призваны обеспечить, чтобы время, необходимое для доставки решения о переходе к управлению за границу, не приводило к неэффективности решения».
Министерство юстиции Финляндии уточняет, что переход управления недвижимостью от собственника к квартирным кооперативам невозможен без уведомления собственника, а «реализация перехода к управлению может также потребовать уведомления о вызове в суд в случае выселения». В ведомстве прямо связали поправки с проблемами россиян, которые возникли на фоне санкционных решений Хельсинки и полного закрытия восточной границы.
«Иногда переход к управлению квартирами не удается, если уведомления не могут быть доставлены за границу. Особенно в Восточной Финляндии возникли проблемы с доставкой уведомлений в Россию. Это причиняет ущерб акционерным квартирным компаниям, которым необходимо использовать переход к управлению как средство решения нарушений со стороны владельцев акций или жильцов», - утверждают в Минюсте Финляндии.
Ожидается, что поправки будут подписаны президентом Александром Стуббом уже в пятницу, 28 июня, а новые правила вступят в силу с 8 июля 2024 года.
О том, какого количества россиян коснутся изменения и сколько квартир могут быть конфискованы, не сообщается.
В настоящее время гражданам РФ сложно оплачивать счета в Финляндии, поскольку финские банки частично закрыты для россиян, а межбанковские переводы между Россией и Финляндией прекращены.
Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что правительство Каи Каллас обсуждает идею запрета на продажу недвижимости гражданам России и Беларуси.
«У нас было первое чтение, которое касается ограничений покупки недвижимости гражданами России и Беларуси. Эта цель, которая стоит в программе деятельности правительства, где есть риск, что недвижимость используется для разведки, саботажа или враждебных действий против нашего государства», - сообщил Ляэнеметс 7 июня.