Финляндия упрощает процедуру конфискации недвижимости у россиян

Министерство юстиции Финляндии в четверг, 27 июня, сообщило о поддержке депутатами парламента страны поправок, которые упрощают изъятие недвижимости у тех, кто допускает просрочку платежей и не выходит на связь.

«Изменения в законе о жилищных кооперативах позволяют осуществлять действия, необходимые для перехода к управлению недвижимостью жилищным кооперативом, даже когда доставка документов за границу невозможна, - сказано в пресс-релизе на сайте финского Минюста. - Обновление закона направлено на решение проблемных ситуаций в жилищных кооперативах и на упрощение процесса перехода к управлению квартирами. Кроме того, изменения призваны обеспечить, чтобы время, необходимое для доставки решения о переходе к управлению за границу, не приводило к неэффективности решения».

Министерство юстиции Финляндии уточняет, что переход управления недвижимостью от собственника к квартирным кооперативам невозможен без уведомления собственника, а «реализация перехода к управлению может также потребовать уведомления о вызове в суд в случае выселения». В ведомстве прямо связали поправки с проблемами россиян, которые возникли на фоне санкционных решений Хельсинки и полного закрытия восточной границы.