Хейки Наби все-таки примет участие в Олимпиаде в Париже!

Перевод: Павел Соболев

В мае в Турции прошел предолимпийский квалификационный турнир, где Наби в решающем матче проиграл со счетом 2:4 Павлу Клинчуку из Беларуси, выступавшему под нейтральным флагом. На прошлой неделе стала распространяться информация о том, что Наби может получить олимпийскую путевку благодаря перераспределению мест. Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит к участию в играх ряд конкретных спортсменов из стран-агрессоров, в том числе под запрет попал и Клинчук.

«Серебряный призер Олимпийских игр по борьбе Хейки Наби едет на Олимпиаду в Париж! Только что подтвердилось, что Наби удалось получить путевку в Париж во время перераспределения олимпийских мест. Для Наби это будет третья Олимпиада в карьере», - сообщил Эстонский олимпийский комитет в социальных сетях.

Наби завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Четыре года спустя он занял пятое место в Рио-де-Жанейро. При этом Наби не смог участвовать в последней Олимпиаде в Токио из-за дисквалификации.

Олимпийская сборная Эстонии теперь насчитывает 24 участника.