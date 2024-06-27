По прогнозу Агентства окружающей среды, в пятницу в Пярну температура поднимется до 29 градусов, в Таллинне 30, а в некоторых частях Эстонии температура может подняться до 34 градусов.
Предупреждение о жаре! Погода становится опасной
По прогнозу синоптиков, к 10 часам температура воздуха в летней столице поднимется до 25 градусов, а наиболее жаркое солнце будет во второй половине дня.
Синоптик Кайро Кийтсак сообщил, что, согласно модельным расчетам, завтра температура воздуха поднимется до 30–34 градусов, и даже 35 градусов достигали графики некоторых моделей.
По словам Кийтсака, июньские температурные рекорды некоторых наблюдательных станций могут оказаться побиты. Самая высокая температура июня была зафиксирована в Нарве, где три года назад она составила 34,6 градуса.
Кийтсак отметил, что в пятницу днем и вечером также возможны локальные ливни с грозой. «В субботу гораздо более прохладный воздух переместится на восток вместе с ливнями и редкими громами – наиболее сильная жара отступит. Однако во многих местах в ночь с пятницы на субботу ожидается первая тропическая ночь этого лета, когда температура ночью не опустится ниже 20 градусов», – сообщил синоптик.
Главный врач Таллиннского отделения скорой помощи Рауль Адлас подчеркнул, что в жаркую погоду следует действовать в соответствии со своим здоровьем.
«Жара уже сама по себе вызывает у человека стресс, из-за чего могут обостриться хронические заболевания. Поэтому тем, кто страдает такими заболеваниями, теперь следует завершить свои походы на рынок или какие-нибудь другие действия на улице до десяти часов утра, когда жара еще не достигла максимума», – сказал Адлас.
«Стоит задуматься о том, как можно охладить свое тело. В помещении по возможности следует обеспечить циркуляцию воздуха с помощью вентилятора или кондиционера, чтобы улучшить испарение пота с кожи. При работе на свежем воздухе или занятиях спортом нужно чаще давать себе отдых, желательно в помещении с искусственным климатом или в автомобиле с включенным кондиционером. В жаркую погоду определенно следует пить больше воды, чем обычно».
Даже во время летних мероприятий нужно следить за собой и своими ближними. «Если вы находитесь на вечеринке, где употребляют алкоголь, кто-то в группе должен оставаться трезвым лидером группы, который, кроме прочего, будет следить за тем, чтобы никто не задремал на солнце и в результате не пострадал. По возможности при погоде выше 30 градусов избегайте общественных спортивных мероприятий и любительских тренировок на открытом воздухе. Надо учитывать состояние своего здоровья и пределы своих спортивных возможностей», – сказал медик.
Если температура на улице выше 25 градусов, следует избегать длительного пребывания на солнце, находиться в более прохладных помещениях, держать окна закрытыми, если в помещении прохладнее, чем на улице. Также было бы разумно задернуть легкие шторы, охлаждаться холодной водой. Следует пить много жидкости, предпочтительно воды, и запастись ею, чтобы освежаться. Ограничьте употребление кофе и алкоголя, поскольку они увеличивают потерю жидкости. На открытом воздухе следует носить головной убор и тонкую светлую одежду. Малышей и младенцев следует беречь от прямых солнечных лучей и не оставлять в машине.