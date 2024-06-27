Предупреждение о жаре! Погода становится опасной

По прогнозу синоптиков, к 10 часам температура воздуха в летней столице поднимется до 25 градусов, а наиболее жаркое солнце будет во второй половине дня.

Синоптик Кайро Кийтсак сообщил, что, согласно модельным расчетам, завтра температура воздуха поднимется до 30–34 градусов, и даже 35 градусов достигали графики некоторых моделей.

По словам Кийтсака, июньские температурные рекорды некоторых наблюдательных станций могут оказаться побиты. Самая высокая температура июня была зафиксирована в Нарве, где три года назад она составила 34,6 градуса.

Кийтсак отметил, что в пятницу днем ​​и вечером также возможны локальные ливни с грозой. «В субботу гораздо более прохладный воздух переместится на восток вместе с ливнями и редкими громами – наиболее сильная жара отступит. Однако во многих местах в ночь с пятницы на субботу ожидается первая тропическая ночь этого лета, когда температура ночью не опустится ниже 20 градусов», – сообщил синоптик.

Главный врач Таллиннского отделения скорой помощи Рауль Адлас подчеркнул, что в жаркую погоду следует действовать в соответствии со своим здоровьем.

«Жара уже сама по себе вызывает у человека стресс, из-за чего могут обостриться хронические заболевания. Поэтому тем, кто страдает такими заболеваниями, теперь следует завершить свои походы на рынок или какие-нибудь другие действия на улице до десяти часов утра, когда жара еще не достигла максимума», – сказал Адлас.