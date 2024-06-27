Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) выдал разрешение на строительство железнодорожной магистрали Rail Baltic и сопутствующих объектов на участке протяженностью 15,83 км от Тоотси до Селья.
В Эстонии выданы разрешения на сооружение уже почти половины трассы Rail Baltic
Участок железной дороги проходит в Пярнуском уезде, на территории волости Пыхья-Пярнумаа. Помимо строительства железнодорожных путей, будут выданы разрешения на строительство более чем сотни объектов, наиболее заметными из которых являются экодукты Сохлу, Вилувере и Кынну.
В Эстонии планируемая протяженность Rail Baltic составляет 213 километров, из которых TTJA выдал разрешения на строительство уже 106 километров магистрали.