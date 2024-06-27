В Эстонии выданы разрешения на сооружение уже почти половины трассы Rail Baltic

Участок железной дороги проходит в Пярнуском уезде, на территории волости Пыхья-Пярнумаа. Помимо строительства железнодорожных путей, будут выданы разрешения на строительство более чем сотни объектов, наиболее заметными из которых являются экодукты Сохлу, Вилувере и Кынну.