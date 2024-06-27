В Йыгевамаа загорелся моторный отсек автомобиля, перевозившего корм для животных, но, к счастью, в результате пожара пострадал только грузовик, поскольку быстро среагировавший водитель смог самостоятельно удержать огонь под контролем и таким образом предотвратить его распространение.
В Йыгеваском уезде на ходу загорелся грузовик, перевозивший корм для животных
Перевод: Павел Соболев
Сегодня утром в 9.27 в центр тревоги позвонил водитель грузовика из Йыгевамаа, у которого загорелся моторный отсек автомобиля, перевозившего корм для животных. Водителю удалось самостоятельно взять огонь под контроль, но спасатели все же как следует облили место возгорания водой для обеспечения безопасности.
Кроме того, из автомобиля на протяжении 200 метров пути выливалось моторное масло. Спасатели занялись ликвидацией загрязнения.