В Йыгеваском уезде на ходу загорелся грузовик, перевозивший корм для животных

Сегодня утром в 9.27 в центр тревоги позвонил водитель грузовика из Йыгевамаа, у которого загорелся моторный отсек автомобиля, перевозившего корм для животных. Водителю удалось самостоятельно взять огонь под контроль, но спасатели все же как следует облили место возгорания водой для обеспечения безопасности.