Когда в четверг вечером Дональд Трамп и Джо Байден выйдут на подиум для проведения дебатов, это будет своего рода встреча старых знакомых, хотя далеко не друзей.
Дебаты Байдена и Трампа на CNN: чего от них ждать и о чем будут говорить претенденты на Белый дом
Это перевод статьи корреспондента Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркера. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.
Этот словесный поединок станет первым в истории случаем, когда действующий президент США будет дебатировать со своим предшественником. И нет никаких сомнений, что неприязнь между двумя политиками на мероприятии, организованном телекомпанией CNN в Атланте, будет очевидна.
Трамп так и не признал победу Байдена на выборах 2020 года, а через несколько дней после того, как его сторонники атаковали Капитолий, он нарушил традицию, отказавшись присутствовать на инаугурации своего соперника.
Теперь Трамп и Байден снова борются за президентское кресло, и эти дебаты впервые позволят миллионам американских избирателей внимательно оценить их.
Ставки высоки, и напряжение в зале будет на порядок выше, чем в прошлые годы. Оба кандидата пытаются убедить американских избирателей в том, что именно они заслужили их голоса на ноябрьских выборах.
Необычный вечер
Дебаты в четверг также станут первым совместным появлением на сцене Джо Байдена и Дональда Трампа с момента их встреч четыре года назад.
Первые дебаты в 2020 году были ожесточенными, соперники постоянно перебивали друг друга, а Байден в какой-то момент раздраженно обратился к Трампу: «Может, заткнешься?»
В начале вторых дебатов в том же году, которые пришлось перенести из-за ковида у Трампа, оппоненты даже не пожали друг другу руки.
За эти почти четыре года они ни разу не участвовали в дебатах (Трамп пропустил первичные дебаты республиканцев на пути к президентской номинации в начале этого года), так что отсутствие практики у обоих политиков, очевидно, будет заметно.
Для действующих президентов, которые добиваются переизбрания, первые дебаты - это обычно непростое испытание. Считается, что после четырех лет в Белом доме они отвыкли, что с ними кто-то не соглашается, и поэтому теряют практические навыки в споре.
Но в данном случае не в своей тарелке могут оказаться оба претендента.
В отличие от прошлых дебатов, эти будут проводиться в телестудии без живой аудитории, которая могла бы подбадривать (или освистывать) участников. Об этом попросил штаб Байдена, где, как сообщается, были обеспокоены после бурного форума с участием Трампа, организованного CNN в прошлом году.
На нынешних дебатах кандидаты будут говорить по очереди - микрофон соперника в этот момент будет отключен. Это поможет предотвратить хаос, характерный для первых дебатов Трампа и Байдена в 2020 году, но может сделать дебаты менее яркими и запоминающимися.
Игра ожиданий
Если верить консервативным комментаторам, хорошим результатом для Байдена будет, если в течение дебатов он не уснет, не «зависнет» и не будет в замешательстве блуждать по сцене.
Республиканцы все как один характеризуют президента как дряхлого и немощного, как тень самого себя.
Хотя эти нападки основаны на вполне реальном беспокойстве избирателей по поводу здоровья разменявшего девятый десяток президента, они снизили планку ожиданий от самого Байдена. Эти ожидания он превзошел, например, во время энергичного обращения к Конгрессу «О положении дел в стране» в начале марта этого года.
Представители кампании Трампа недавно попытались поднять эту планку, напомнив, что Байден очень хорошо показал себя во время дебатов кандидатов на пост вице-президента в 2012 году против тогдашнего конгрессмена Пола Райана. Они также поставили под сомнение беспристрастность ведущего дебатов телеканала CNN.
«Решит ли CNN, что они только посредники, или сами станут участниками дебатов?» - заметил во вторник руководитель кампании Трампа Крис ЛаСивита.
Трамп и его штаб также выступали с инсинуациями о том, что во время дебатов Байдену якобы придется прибегнуть к неким неназванным «препаратам, повышающим работоспособность».
Команда президента Байдена решительно опровергла это предположение, но если действующий президент победит своего соперника, эти слухи могут послужить основой для оправдания поражения Трампа.
Представитель кампании Байдена Лорен Хитт заявила, что бывший президент прибегает к лжи, потому что «боится ответственности за свои токсичные лозунги».
Однако шанс превзойти ожидания, вероятно, есть не только у Байдена. Демократы уже больше года настаивают, что Трамп одержим жаждой мести, что он стремится установить диктатуру и представляет экзистенциальную угрозу для американской демократии.
Представители избирательной кампании Байдена заявили, что Трамп «сорвался» после поражения на выборах 2020 года, и он уже совсем не тот человек, которого американцы избрали президентом в 2016 году.
Если бывший президент сможет сохранять спокойствие в течение 90 минут и смягчить некоторые свои наиболее резкие высказывания, это поможет ему убедить американскую общественность в том, что жутковатые прогнозы о его возможном втором президентском сроке преувеличены.
«Байдену предстоит доказать, что мнение о том, что он слишком стар для этой работы, не соответствует действительности, - сказал Би-би-си Майк Мерфи, давний политический консультант республиканцев. - Трамп должен доказать, что он не такой уж неприятный безумец, каким его считает половина страны. Так что это хорошая возможность для них обоих - но и риски велики».
Вопросы и темы
Согласно проведенным незадолго до дебатов опросам, избиратели поставили Трампу хорошие оценки по экономике и иммиграции - двум главным вопросам для американского электората.
В то же время, американцы отдавали предпочтение действующему президенту по вопросам абортов, здравоохранения и окружающей среды.
Победителем дебатов в четверг вечером вполне может стать кандидат, который сумеет лучше всего запомниться своими сильными сторонами, одновременно прикрыв слабые.
Сможет ли президент Байден убедить избирателей в том, что он разделяет их озабоченность по поводу резкого роста иммиграции, но республиканцы помешали ему решить эту проблему?
Найдет ли бывший президент Трамп способ доказать избирателям, что еще один срок его правления не приведет к усилению ограничений на аборты - особенно учитывая, что он назначил трех судей Верховного суда, которые проголосовали за отмену права на эту процедуру на федеральном уровне?
Байден уже больше года пытается убедить американскую общественность в том, что дела в экономике обстоят лучше, чем они думают.
У него будет шанс снова рассказать об этом десяткам миллионов зрителей, но делать это Байдену придется в условиях яростных нападок со стороны своего оппонента, который, вероятно, будет говорить о резком росте цен и высокой инфляции последних лет.
«Мы знаем, что Джо Байден попытается свалить все на президента Трампа, - заявил во вторник журналистам представитель штаба Трампа Джейсон Миллер. - Американцы понимают разницу между отличной экономикой Трампа, когда все жили лучше, и экономикой Байдена».
Переход на личности
На прошлой неделе штаб Байдена запустил новую серию рекламных роликов, в которых прямо напоминает, что Трампа недавно осудили за уголовное преступление в суде Нью-Йорка.
Последние опросы показывают, что обвинительный приговор стоил Трампу поддержки некоторых независимых избирателей, голоса которых на этих выборах могут стать решающими.
Можно не сомневаться, что на дебатах Трампа спросят о судебном деле и что президент Байден будет готов нанести удар по этому месту. Если бывший президент начнет, как обычно, рассказывать про коррумпированных судей и фальсифицированные суды, это может еще больше оттолкнуть умеренных избирателей.
«Если они смогут спровоцировать Трампа на надрывный крик, выставить его безумным невротиком, который пытается оправдываться, то это будут хорошие дебаты», - считает Мерфи.
Тем временем президенту Байдену еще предстоит разобраться с собственным судебным делом. Приговор, вынесенный его сыну Хантеру по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия, также вошел в историю, и президент, хотя и не был замешан в этом деле, очень переживал по поводу его исхода.
Трамп вполне может пройтись по Хантеру Байдену - если не в связи с делом об оружии, то по поводу предстоящего судебного процесса об уклонении от уплаты налогов, где могут всплыть нелицеприятные подробности деловых операций Байдена-младшего.
Трамп, вероятно, попытается представить приговор Хантеру Байдену как свидетельство более широкой коррупции в «преступной семье Байденов», как он ее называет.
Впереди долгий путь
Это самые ранние президентские дебаты в современной истории США - они проводятся еще до того, как какой-либо из кандидатов официально номинирован от своей партии.
Это означает, что дебаты могут задать настроение и характер предстоящей кампании, помочь некоторым укрепиться в своем мнении о кандидатах и лучше определить круг вопросов на голосовании в ноябре.
Но если один из кандидатов не допустит по-настоящему катастрофической ошибки, для большинства американцев, лишь иногда следящих за политикой, к моменту выборов эти ранние дебаты станут далеким воспоминанием.
У обоих кандидатов будет шанс восстановить свои позиции во время запланированных на лето общенациональных партийных съездов, где все процедуры хорошо продуманы заранее. В сентябре состоятся еще одни дебаты, которые могут вообще вычеркнуть нынешние из памяти избирателей.
Это обстоятельство признал высокопоставленный помощник Байдена в разговоре с информационным партнером Би-би-си - телеканалом CBS.
«Июньские дебаты - это не тот момент, от которого мы ждем определения траектории выборов или быстрого изменения показателей опросов общественного мнения», - сказал советник, добавив, что избирателям потребуется «продолжительное время и усилия».
Другими словами, эти дебаты - лишь начало марафона, а не конец избирательной гонки.