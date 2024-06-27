Дебаты Байдена и Трампа на CNN: чего от них ждать и о чем будут говорить претенденты на Белый дом

За эти почти четыре года они ни разу не участвовали в дебатах (Трамп пропустил первичные дебаты республиканцев на пути к президентской номинации в начале этого года), так что отсутствие практики у обоих политиков, очевидно, будет заметно.

Для действующих президентов, которые добиваются переизбрания, первые дебаты - это обычно непростое испытание. Считается, что после четырех лет в Белом доме они отвыкли, что с ними кто-то не соглашается, и поэтому теряют практические навыки в споре.

Но в данном случае не в своей тарелке могут оказаться оба претендента.

В отличие от прошлых дебатов, эти будут проводиться в телестудии без живой аудитории, которая могла бы подбадривать (или освистывать) участников. Об этом попросил штаб Байдена, где, как сообщается, были обеспокоены после бурного форума с участием Трампа, организованного CNN в прошлом году.

На нынешних дебатах кандидаты будут говорить по очереди - микрофон соперника в этот момент будет отключен. Это поможет предотвратить хаос, характерный для первых дебатов Трампа и Байдена в 2020 году, но может сделать дебаты менее яркими и запоминающимися.

Дебаты Трампа и Байдена в 2020 году. Фото: Getty Images

Игра ожиданий

Если верить консервативным комментаторам, хорошим результатом для Байдена будет, если в течение дебатов он не уснет, не «зависнет» и не будет в замешательстве блуждать по сцене.