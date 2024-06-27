Бывший звездный игрок сборной Бразилии выставит в Эстонии свою футболку с автографом на благотворительный аукцион

Перевод: Павел Соболев

Халк отправил «Левадии» свою футболку с автографом для выставления ее на благотворительный аукцион. Аукцион пройдет на странице клуба «Левадия» в Facebook и продлится до свистка об окончании первого тайма матча 4 июля. Выручка от аукциона и половина доходов от билетов на игру «Флоры» и «Левадии» поступят в фонд «День моей мечты».

Первым лотом аукциона стали оригинальные очки известного музыканта Нублу и футболка «Левадии» с его автографом. Второй предмет - оригинальная игровая футболка легендарного бразильского игрока Халка с его автографом.

Выставляемая на благотворительный аукцион футболка. Фото: FCI Levadia

«Привет, друзья из Эстонии! Как вы? Я отправляю вот эту самую футболку на предстоящее дерби, и она пойдет на благотворительность! «Левадия», удачи», - сказал Халк в своем видеоприветствии.

Халк играет сейчас за клуб бразильской высшей лиги «Атлетико Минейро». Он сыграл за национальную сборную Бразилии 49 игр, в том числе он был в составе сборной на чемпионате мира 2014 года.