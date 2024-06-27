Марин Ле Пен: если мы сформируем правительство, французских военных в Украине не будет

Лидер ультраправых Франции Марин Ле Пен заявила, что президент Эммануэль Макрон не сможет отправить французские войска в Украину, если после выборов ее партия сформирует правительство страны.

Ранее Макрон не раз заявлял, что придерживается «стратегии неопределенности» в отношении России и не исключает отправку в Украину французских военных.

Мари Ле Пен, в отличие от Макрона, заняла вполне определенную позицию в этом вопросе, несмотря на то, что формально главнокомандующим французскими воруженными силами является президент страны.

По ее словам, отправка французских войск в Украину - это красная черта, которую ее партия не позволит перейти.

«Для президента главнокомандующий вооруженными силами - это почетное звание, поскольку именно премьер-министр контролирует финансовые потоки», - заявила Ле Пен в интервью газете Le Télégramme.

На посту президента Макрон является главнокомандующим и традиционно играет ключевую роль в международной и оборонной политике своей страны.

Он был одним из наиболее активно поддерживающих Украину европейских лидеров после полномасштабного вторжения России. Он отказался исключить возможность отправки войск, «если Россия решит пойти дальше», заверив при этом, что Россия не сможет победить в Украине. С тех пор его поддержали в этом вопросе несколько других стран.