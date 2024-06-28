27 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас приняла участие в европейском саммите в Брюсселе, где основными темами были ситуация в Украине, политика ЕС в области обороны и безопасности и дебаты по Ближнему Востоку, стратегическая программа действий союза на ближайшие пять лет и выдвижение кандидатов на высшие должности ЕС.

«Назначение кандидатом на пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности - это большое доверие и честь как для меня, так и для Эстонии. Решение моих коллег выдвинуть мою кандидатуру символично в то время, когда мы отмечаем 20-летие членства нашей страны в ЕС", - сказала премьер-министр.

Каллас добавила, что внешняя политика Евросоюза стала значительно сильнее с момента начала полномасштабной войны в Украине.

«Я хочу работать, чтобы сделать нас еще сильнее. Основой всего является единство, и для этого европейские институты и государства-члены ЕС должны работать вместе, находить способы укрепления сплоченности», - сказала она. – В Европе идет война, и это важнейшая проблема для внешней политики ЕС. Нашего внимания также требует растущая нестабильность как в глобальном масштабе, так и по соседству с Европейским cоюзом».

Премьер-министр отметила, что следующим шагом для кандидата станут слушания в Европарламенте с целью заручиться поддержкой депутатов.

Премьер-министр также встретилась в четверг в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым она подписала соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке между Эстонией и Украиной.

Также по итогам голосования стало известно, что председательницей Европейской комиссии остается Урсула фон дер Ляйен, а Европейский совет возглавит экс-премьер-министр Португалии Антониу Кошта.