Брюссель: процесс приема Грузии в ЕС де-факто приостановлен

Лидеры стран Европейского Союза заявили, что процесс вступления Грузии в ЕС из-за принятого в стране закона об иностранных агентах де-факто приостановлен. Этот закон является отступлением от рекомендаций Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС, говорится в заявлении по итогам саммита в Брюсселе в четверг, 27 июня.

В документе содержится призыв к грузинским властям развернуть текущий курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто ведет к остановке процесса вступления.

Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский Союз в декабре 2023 года. Ранее на этой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может рассмотреть вопрос о возможной отмене этого статуса.