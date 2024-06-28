Эстонский теннисист сенсационно пробился в основную сетку Уимблдона

В основной сетке одного из четырех турниров категории «Большой шлем» Марк Лаял выступит впервые в карьере. Ранее он по разу попадал в квалификацию трех других турниров Большого шлема - Открытого чемпионата США, Australian Open и Roland Garros, не сумев выиграть ни одного матча.