Лидер мужского тенниса Эстонии, 21-летний Марк Лаял, занимающий 262-е место в мировом рейтинге, сенсационно пробился в основную сетку Уимблдона, пишет RusERR.
Эстонский теннисист сенсационно пробился в основную сетку Уимблдона
В четверг, 27 июня, в финале квалификации он обыграл 32-летнего австралийца Джеймса Дакворта - 6:4, 6:4, 6:4.
Дакворт (ATP 78), посеянный в квалификационном турнире под четвертым номером, считался фаворитом этого противостояния.
В основной сетке одного из четырех турниров категории «Большой шлем» Марк Лаял выступит впервые в карьере. Ранее он по разу попадал в квалификацию трех других турниров Большого шлема - Открытого чемпионата США, Australian Open и Roland Garros, не сумев выиграть ни одного матча.