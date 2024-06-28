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Отпуск сразу не задался: самолет вылетел из Таллинна в Анталью с задержкой в 12 часов

Лийза Эхамаа
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Самолет должен был вылететь из Таллиннского аэропорта в 4:45.
Самолет должен был вылететь из Таллиннского аэропорта в 4:45. Фото: Lugeja foto.

Пилле, поделившаяся фотографиями с редакцией Postimees, рассказала, что вчера утром она должна была с друзьями вылететь из Таллинна в Анталью, но самолет поднялся в воздух значительно позже, чем предполагалось.

По словам Пилле, самолет должен был вылететь из Таллиннского аэропорта в четверг в 4:45, но в действительности он сделал это лишь в 17:31. «Мы приехали в утром в аэропорт, прошли проверку безопасности, а потом рейс все время задерживали», - пожаловалась читательница.

Пилле добавила, что около ста человек, в том числе много семей с детьми, ждали посадки на самолет.

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