Пилле, поделившаяся фотографиями с редакцией Postimees, рассказала, что вчера утром она должна была с друзьями вылететь из Таллинна в Анталью, но самолет поднялся в воздух значительно позже, чем предполагалось.
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Отпуск сразу не задался: самолет вылетел из Таллинна в Анталью с задержкой в 12 часов
По словам Пилле, самолет должен был вылететь из Таллиннского аэропорта в четверг в 4:45, но в действительности он сделал это лишь в 17:31. «Мы приехали в утром в аэропорт, прошли проверку безопасности, а потом рейс все время задерживали», - пожаловалась читательница.