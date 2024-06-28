Отпуск сразу не задался: самолет вылетел из Таллинна в Анталью с задержкой в 12 часов

По словам Пилле, самолет должен был вылететь из Таллиннского аэропорта в четверг в 4:45, но в действительности он сделал это лишь в 17:31. «Мы приехали в утром в аэропорт, прошли проверку безопасности, а потом рейс все время задерживали», - пожаловалась читательница.