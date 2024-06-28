Важно знать: никогда не используйте это в своем саду!

Некоторые вещи в саду важны и нужны – например, бочка для дождевой воды или компостная куча. Однако есть вещи, которым в саду не место, пишет MyHomebook.

1. Инвазивные растения

Неофиты, то есть чужеродные растения, – это те растения, которые были завезены в регион человеком в последние столетия. В Эстонии такими растениями считаются завезенные в середине XVIII века. К ним относятся, например, картофель и помидоры, которые быстро стали культурными и размножаются под присмотром человека.

Однако есть неофиты, которые настолько комфортно себя чувствуют в новой среде, что распространяются слишком быстро. При этом они вытесняют другие местные виды, от которых могут зависеть многие местные животные. Эти растения называются инвазивными, и одним из самых известных является толокнянка.

2. Богатая торфом почва

Для растений, которым нужна почва с низким pH, идеально подойдет торф. Однако вам следует воздержаться от его использования. Для продажи торфа осушаются целые болота. Это не только разрушает экосистемы, но и высвобождает, содержащийся в торфе CO2. Таким образом, почвы с содержанием торфа вредны для климата.

3. Химические средства борьбы с сорняками

С сорняками, конечно, нужно бороться. Однако не рекомендуется использовать средства, содержащие опасные химические вещества. Они могут попасть на съедобные растения и в ваш организм.

4. Удобрения для сельского хозяйства

В частном саду рекомендуется использовать природные методы. Компост, куриный помет, сертифицированные органические удобрения и многое другое являются предпочтительными удобрениями для домашнего сада. А вот промышленных удобрений лучше избегать — они подходят для больших полей, а не для вашего огорода.

5. Неправильный корм для птиц

Многие любят кормить птиц в саду круглый год и оставляют в кормушках для крылатых друзей различное зерно. Но не каждые семечки полезны для птиц. Крупные семена летом оставлять в кормушке нельзя, так как молодые птицы могут ими подавиться. Лучше всего вместо этого насыпать в кормушку овсянку или что-то подобное.

6. Ядовитые растения

Даже если домашние животные и дети - редкие гости на вашем участке, не забывайте о них. Настоятельно рекомендуется сажать в саду только нетоксичные растения, так как дети и животные не знают, какие растения ядовиты, а какие нет.