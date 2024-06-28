Исследование Эстонские фирмы продолжают снабжать режим Путина деньгами, а помогают им в этом немецкие банки

По словам Маркуса Ранда, защитившего в финансовом колледже Академии МВД дипломную работу «Анализ денежных потоков эстонских компаний до и после санкций, введенных Евросоюзом в отношении России», целью исследования было сделать выводы о возможных уклонениях от санкций посредством анализа денежных потоков.

«Одним из признаков уклонения от санкций является то, что при вступлении санкций в силу поток денег в сторону России логично снижается, но где-то в другом месте сразу же возникает неожиданное и коммерчески странное движение денег. Тогда есть основание подозревать, что деньги продолжают двигаться через так называемые серые зоны, то есть страны риска», - объяснил Ранд.