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Исследование Эстонские фирмы продолжают снабжать режим Путина деньгами, а помогают им в этом немецкие банки

Rus.Postimees
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Juraj Kral/Shutterstock

Несколько эстонских предприятий пошли в обход установленных в отношении России санкций и продолжили снабжать режим Путина товарами и деньгами, в чем им, вероятно, помогли финансовые учреждения Германии и Люксембурга, выясняется из исследования, подготовленного в рамках дипломной работы в Академии МВД.

По словам Маркуса Ранда, защитившего в финансовом колледже Академии МВД дипломную работу «Анализ денежных потоков эстонских компаний до и после санкций, введенных Евросоюзом в отношении России», целью исследования было сделать выводы о возможных уклонениях от санкций посредством анализа денежных потоков.

«Одним из признаков уклонения от санкций является то, что при вступлении санкций в силу поток денег в сторону России логично снижается, но где-то в другом месте сразу же возникает неожиданное и коммерчески странное движение денег. Тогда есть основание подозревать, что деньги продолжают двигаться через так называемые серые зоны, то есть страны риска», - объяснил Ранд.

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