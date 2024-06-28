Несколько эстонских предприятий пошли в обход установленных в отношении России санкций и продолжили снабжать режим Путина товарами и деньгами, в чем им, вероятно, помогли финансовые учреждения Германии и Люксембурга, выясняется из исследования, подготовленного в рамках дипломной работы в Академии МВД.
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Исследование ⟩ Эстонские фирмы продолжают снабжать режим Путина деньгами, а помогают им в этом немецкие банки
По словам Маркуса Ранда, защитившего в финансовом колледже Академии МВД дипломную работу «Анализ денежных потоков эстонских компаний до и после санкций, введенных Евросоюзом в отношении России», целью исследования было сделать выводы о возможных уклонениях от санкций посредством анализа денежных потоков.