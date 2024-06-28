Тайная связь спровоцировала скандал в норвежской лыжной сборной

43-летний бывший тренер сборной Норвегии в апреле рассказал изданию Nettavisen, что уходит из большого спорта, потому что ему нужно больше времени проводить со своими близкими. Тогда он пояснил, что ему приходится слишком много путешествовать со сборной.

Это решение оказалось неожиданным, поскольку менее чем через 10 месяцев должен был состояться чемпионат мира в Тронхейме, к которому готовились последние годы. Норвежский журналист Эрнст Лерсвин теперь раскрыл настоящую причину, по которой Квин все же ушел в отставку.

Как оказалось, у Квин были отношения с лыжницей норвежской сборной Анне Кьерсти Кальво.

«Ему следовало их прекратить, если он хотел остаться на своем посту», — сказал Ларсвин.

При этом 32-летняя Кальво расторгла свой 12-летний брак с Дидриком Тёнсетом, спортсменом сборной Норвегии. (Она начала встречаться с Квином еще находясь в браке). Безусловно, такая ситуация создала напряженность.

«Такие отношения вызывают много вопросов и разных неприятных разговоров в коллективе. Это негативно влияет на команду», - добавил Ларсвин.