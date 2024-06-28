Эксперт: на рынке недвижимости копится неудовлетворенный спрос

По словам Мартина Вахтера, исполнительного директора 1Partner Kinnisvara, такой вывод можно сделать как на основе получаемой от маклеров обратной связи, так и растущего количества жилищных кредитов, выдаваемых банками.

«Вопрос сейчас не в том, точно ли мы опустились до самого дна, а в том, как быстро мы сможем отсюда подняться, и какого уровня достигнем», – сказал Мартин Вахтер, по оценкам которого, люди так долго откладывали принятие решения, что теперь уже многие доходят до заключения сделок.

Руководитель 1Partner Kinnisvara считает, что через несколько лет, оглядываясь назад, 2024 год можно будет рассматривать как момент, когда на рынке недвижимости Таллинна были лучшие за десятилетие возможности для покупки, – банки предоставляли кредиты, цены не поднимались, и выбор после волны спада все еще был достаточно большим.

«Когда именно начинается подъем, можно понять только в ретроспективе. Для покупателя поймать момент достижения дна – это своего рода лотерея, но совершенно точно можно сказать, что сейчас нет никаких предпосылок для значительного падения относительно текущего уровня, потому что цены на входящие для новых проектов уже выросли», – сказал Мартин Вахтер.

На данный момент, по словам Мартина Вахтера, большая часть сделок заключается в отношении недвижимости в Таллинне и ближайших окрестностях столицы, при этом уровень цен находится в пределах 150 000 евро. «В этом ценовом диапазоне конкуренция между покупателями уже достаточно острая, и маклерам не приходится оказывать давление на владельцев недвижимости, чтобы установить цену, более соответствующую рыночной ситуации», – сказал Вахтер.

В то же время, по мнению Мартина Вахтера, все еще есть факторы, противостоящие перспективам активизации рынка недвижимости. «Первое, июньское снижение процентной ставки Европейским центральным банком стало небольшим шагом в правильном направлении, но затянувшийся экономический спад пока продолжается, и до полного преодоления инфляции еще далеко», – пояснил он.