Севший голос и постоянные запинки президента США Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом неприятно впечатлили даже его однопартийцев и сторонников. Дебаты считались сильной стороной Байдена, но теперь и лояльные демократам комментаторы, и сами партийцы заговорили о необходимости поиска ему замены на предстоящих в ноябре президентских выборах. Технически это возможно, но политически будет непросто.
«Байден спекся». По итогам дебатов с Трампом демократов призывают подумать о новом кандидате в президенты
Полтора часа прямого эфира теледебатов, которые прошли в прямом эфире телеканала CNN из студии в Атланте 81-летний президент США Джо Байден сыпал фактами и пытался объяснить контекст и детали своей политики и позиции по ключевым вопросам внутренней и внешней политики, от миграции до абортов и Украины.
Но он выглядел и звучал настолько неуверенно, что сразу по окончании дебатов либеральные комментаторы и политтехнологи один за другим стали выступать с призывом выдвинуть другого кандидата.
Трамп, как обычно, атаковал своего соперника потоком обвинений и засыпал его искаженными фактами и даже ложью (как утверждает газета New York Times, традиционно проверяющая заявления участников дебатов), он перешел на личности и обозвал действующего президента «неудачником» - но он выглядел и звучал гораздо энергичнее и увереннее, чем Байден.
Дебаты придали неопределенности кампании, в которой, казалось, фактически уже определились кандидаты от обеих партий. Помимо этого, интриги добавил завуалированный отказ Трампа признать исход предстоящих выборов, какими бы они ни были - он сказал, что сделает это, если только они будут честными. Это важная оговорка с учетом того, что он считает предыдущие выборы сфальсифицированными, хотя суды отвергли все его иски с требованием отменить итоги голосования за отсутствием доказательств.
«Агрессивная паника»
Оба кандидата уже успели побывать президентами, и основная интрига вечера дебатов была связана не со словами и обещаниями - все это избиратели уже слышали, - а с тем, какое впечатление они произведут.
Судя по реакциям и комментариям, Демократическую партию неприятно поразило, как звучал и выглядел их кандидат.
«Агрессивная паника» - так описал настроения однопартийцев Байдена телеканал CNN. «Катастрофа для Джо Байдена» - гласит заголовок в журнале Atlantic.
«Байден спекся», - процитировало мнение однопартийца президента в заголовке статьи издание Politico.
Сразу после дебатов влиятельный колумнист New York Times Николас Кристоф призвал Байдена отказаться от выдвижения и закончить политическую карьеру. Симпатизирующее демократам издание опубликовало сразу несколько колонок с таким смыслом.
Байдену - 81 год, он старше всех своих предшественников на посту президента США, и республиканцы постоянно использовали фактор возраста в своей риторике, заявляя, что Байден уже не в состоянии быть президентом. Демократы прежде отвергали эти заявления как пропаганду и преувеличение, но их реакция на дебаты указывает на то, что они могут изменить мнение.
Байден вышел на дебаты с простудой, сообщают несколько американских изданий со ссылками на анонимные источники в его предвыборном штабе, и сам он упомянул больное горло после дебатов. Однако простуда может объяснить его севший голос, но не запинки и трудности с речью.
Трамп всего на три года моложе, ему 78 лет, и он, в свою очередь, склонен пускаться в долгие, порой бессвязные, а порой и гневные рассуждения о своем величии и ничтожестве своих оппонентов. Демократы любят повторять, что такой неуравновешенный человек не может быть президентом США, и на прошлых выборах с этим мнением согласились большинство избирателей.
Тогда Байден запомнился избирателям как дисциплинированный и красноречивый ветеран американской политики.
Но в этот раз он говорил тихим и слабым голосом, и уже в первые 15 минут дебатов, отвечая на вопрос, как будто «завис» на несколько секунд, пытаясь вспомнить, что хотел сказать.
Трамп же, наоборот, не стал вести постоянные перепалки с оппонентом и ведущими, отвечал лаконично и не лез в карман за словом.
Этому способствовали и новые правила дебатов, предложенные их организаторов, телекомпанией CNN: кандидаты отвечали ведущих строго по порядку, и когда говорил один, у другого автоматически отключался микрофон, исключая возможность перебивать и говорить одновременно с оппонентом.
Но это не значит, что обошлось без переходов на личности. За почти четыре года, прошедшие с предыдущих дебатов, жизнь потрепала обоих кандидатов, и они хотели напомнить об этом друг другу и телезрителям.
Проиграв выбора 2020 года, Трамп отказался признать их результаты, был выдворен из соцсетей, признан виновным судом уголовным преступником, от него отреклись бывшие ближайшие соратники - и Байден это ему припомнил.
Трамп парировал словами о том, что сын его оппонента, Хантер Байден, стал героем громкого секс-скандала, а недавно был осужден за незаконное хранение оружие.
Но лейтмотивом ответов Трампа была самая выигрышная для него тема, миграция - в годы его президентства число людей, без виз и документов перешедших южную границу США, было в три раза меньше, чем в правление Байдена.
Отвечая на вопросы про экономику, здравоохранение, наркотрафик и даже аборты Трамп не забывал упрекнуть Байдена за рост миграции.
«Золотые купола»: что сказал Трамп о войне в Украине и Газе?
Если четыре года назад внешняя политика почти не играла роли в избирательной кампании, то сейчас Америка косвенно вовлечена в два кровавых конфликта, которые меняют судьбы целых регионов - она помогает Украине в борьбе с российским вторжением и поддерживает Израиль в его войне с ХАМАС.
Ведущие задали кандидатам вопрос: готовы ли он принять условия президента России Владимира Путина для прекращения войны в Украине?
Байден исключил такую возможность, добавив, что если дать Путину захватить Украину, он не остановится на этом и нападет на восточные страны НАТО, такие как Польша и Беларусь (последнее - ошибка, Беларусь не входит в НАТО).
Трамп сказал, что Путин мечтал захватить Украину и говорил ему об этом, но подтолкнул его к этому Байден - точнее, то, как тот вывел войска из Афганистана, не сумев предупредить панику, насилие и хаос.
«Это был самый позорный день в истории нашей страны», - повторял Трамп.
Он сказал то же самое о войне в Газе: по его словам, она просто не случилось бы, будь он в Белом доме, потому что тогда США отрезали финансовые потоки Ирана, и ХАМАС не смог бы напасть на Израиль.
На повторный вопрос ведущего Трамп сказал, что не примет условий Путина, но повторил обещание закончить войну за несколько месяцев, если победит на выборах - еще до своей инаугурации.
То же самое он сказал насчет Эвана Гершковича, журналиста Wall Street Journal, которого в России судят по надуманному делу о шпионаже.
При этом он сказал, что Украина «не побеждает в этой войне», и выразил сожаление по поводу огромного количества погибших в этой войне людей и разрушенных «тысячелетних городов с золотыми куполами».
Трамп также назвал президента Украины Владимира Зеленского «лучшим продавцом на свете», комментируя миллиарды долларов, выделенные на помощь и поддержку Киева администрацией Байдена.
Америка - страна третьего мира?
Трамп всегда любил сгущать краски, ругая оппонентов - в 2017 году на своей инаугурации он описал правление Барака Обамы как «американскую резню».
Теперь он назвал современную Америку «страной третьего мира» и «крысиным гнездом», обвиняя Байдена в потворстве преступникам.
Он также обвинил самого президента в коррупции и в использовании системы правосудия для преследования политических оппонентов, раз за разом повторяя, что тот инициировал уголовные дела против него, что не соответствует действительности.
«Он по сути стал преследовать своего политического оппонента, потому что он думал, что это повредит мне», - сказал Трамп.
Дело против Байдена начал независимый окружной прокурор, а виновным его признали присяжные, выбранные из жителей Нью-Йорка.
«Я никогда в жизни не слышал столько чепухи», - парировал Байден раз за разом.
Часть дебатов, посвященная экономике, в основном свелась к спору о том, кто прав и кто виноват, и оба кандидата сделали ряд неверных заявлений.
Особенно отчаянно они спорили о том, кто из них создал новые рабочие место после пандемии. Байден заявил, что при Трампе «экономика рухнула, рабочих мест не было», а он пришел и восстановил рынок труда. Это не совсем корректно - процесс восстановления после пандемии начался еще при Трампе и шел полным ходом к моменту инаугурации Байдена.
Аборты были важной частью дискуссии и одной из немногих, где Трамп был готов детально объяснять свою позицию. Он настаивал на том, что единственное моральное и конституционное решение - это отдать решение по этому вопросу штатам, что он и сделал - имея в виду назначение в Верховный суд США консерваторов, которые отменили универсальное право на аборт.
Это тот вопрос, по которому избиратели меньше всего доверяют Трампу, и он сказал, что он не хотел бы отпугнуть избирателей, и поэтому он не поддерживает полный запрет абортов, как того требуют многие его сторонники, особенно евангельские христиане-фундаменталисты.
Что дальше?
Убежденные демократы и республиканцы определились со своим кандидатом еще до начала предвыборной кампании, и ничто сказанное Байденом и Трампом их не могло их переубедить.
Поэтому задачей двух политиков было достучаться до критической массы избирателей, чей коллективный выбор может решить исход выборов, и которым пока что не симпатичен ни тот, ни другой кандидат - а это ровно четверть американцев, согласно ряду опросов.
Однако неубедительное выступление Байдена внесло внезапную интригу в эту президентскую кампанию. Теоретически, заменить его еще возможно - формально, выдвижение кандидатов от обеих партий произойдет позднее на их съездах.
Но это будет крайне сложной процедурой и потребует согласия самого Байдена, который настаивает на том, что его возраст - не проблема. Традиционно, обе партии всегда дают действующему президенту выдвинуться на второй срок, не рассматривая серьезных альтернатив ему.
Конвенция Демократической партии пройдет в Чикаго в середине августа, менее, чем за три месяца до дня голосования.