«Байден спекся». По итогам дебатов с Трампом демократов призывают подумать о новом кандидате в президенты

Отвечая на вопросы про экономику, здравоохранение, наркотрафик и даже аборты Трамп не забывал упрекнуть Байдена за рост миграции.

«Золотые купола»: что сказал Трамп о войне в Украине и Газе?

Если четыре года назад внешняя политика почти не играла роли в избирательной кампании, то сейчас Америка косвенно вовлечена в два кровавых конфликта, которые меняют судьбы целых регионов - она помогает Украине в борьбе с российским вторжением и поддерживает Израиль в его войне с ХАМАС.

Ведущие задали кандидатам вопрос: готовы ли он принять условия президента России Владимира Путина для прекращения войны в Украине?

Байден исключил такую возможность, добавив, что если дать Путину захватить Украину, он не остановится на этом и нападет на восточные страны НАТО, такие как Польша и Беларусь (последнее - ошибка, Беларусь не входит в НАТО).

Трамп сказал, что Путин мечтал захватить Украину и говорил ему об этом, но подтолкнул его к этому Байден - точнее, то, как тот вывел войска из Афганистана, не сумев предупредить панику, насилие и хаос.

«Это был самый позорный день в истории нашей страны», - повторял Трамп.