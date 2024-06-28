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Новый план: государство хочет занять сотни миллионов евро у инвесторов

rus.postimees.ee
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Деньги.
Деньги. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Министерство финансов планирует в этом году выпустить облигации на сумму до 200 млн евро со сроком погашения до пяти лет, ориентированные на эстонских розничных инвесторов, пишет Rus.ERR.

Предполагается, что процентная ставка будет определяться на рыночной основе, а ценные бумаги будут котироваться на Таллиннской бирже.

Министерство финансов намерено выпустить облигации для розничных инвесторов Эстонии в этом году, но детали еще не определены, рассказал ERR глава отдела государственного казначейства Министерства финансов Янно Луурмеэс.

Объем выпуска также еще обсуждается. «Мы консультировались с различными местными участниками рынка и экспертами, мнения разные: от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов, и я думаю, что максимум – это пара сотен миллионов», – сказал Луурмеэс, добавив, что срок погашения облигаций может составить от одного года до пяти лет.

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