По словам председателя «Ээсти 200» Маргуса Цахкна, теперь партнерам по коалиции остается лишь дождаться результатов выборов нового лидера Партии реформ и решения, кто будет формировать новое правительство.
Для подписчиков
Лидер «Ээсти 200»: не факт, что коалиция сохранится
Как заявил Маргус Цахкна, поскольку о новой должности Каи Каллас стало известно только ночью, к настоящему моменту ясно, что Партия реформ выберет нового председателя 14 июля. Только после этого события начнут развиваться активно.