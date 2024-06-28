Лидер «Ээсти 200»: не факт, что коалиция сохранится

Отвечая на вопрос, кто для партнеров по коалиции был бы лучшим кандидатом - Ханно Певкур или Кристен Михал, Цахкна сказал, что все-таки это должна решить сама Партия реформ. «Ситуация в политике неизбежно такова, что у Партии реформ 38 мест в Рийгикогу и очевидно, что реформисты будут формировать новую коалицию. У "Ээсти 200" есть своя программа и мы точно знаем, чего хотим. Мы не жюри, которое должно давать какие-то оценки на этом этапе, мы занимаемся своими делами. Партии реформ теперь придется принимать решения», - отметил он.