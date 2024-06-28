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Лидер «Ээсти 200»: не факт, что коалиция сохранится

Улла Лянтс
, журналист
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Маргус Цахкна.
Маргус Цахкна. Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA

По словам председателя «Ээсти 200» Маргуса Цахкна, теперь партнерам по коалиции остается лишь дождаться результатов выборов нового лидера Партии реформ и решения, кто будет формировать новое правительство.

Как заявил Маргус Цахкна, поскольку о новой должности Каи Каллас стало известно только ночью, к настоящему моменту ясно, что Партия реформ выберет нового председателя 14 июля. Только после этого события начнут  развиваться активно.

Отвечая на вопрос, кто для партнеров по коалиции был бы лучшим кандидатом - Ханно Певкур или Кристен Михал, Цахкна сказал, что все-таки это должна решить сама Партия реформ. «Ситуация в политике неизбежно такова, что у Партии реформ 38 мест в Рийгикогу и очевидно, что реформисты будут формировать новую коалицию. У "Ээсти 200" есть своя программа и мы точно знаем, чего хотим. Мы не жюри, которое должно давать какие-то оценки на этом этапе, мы занимаемся своими делами. Партии реформ теперь придется принимать решения», - отметил он. 

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