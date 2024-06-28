Rus.Postimees.eeПолитикаДля подписчиковБез пяти минут премьер? Скорее всего, Каю Каллас заменит министр климата (1) Мейнхард Пулк, Микк Салу28 июня 2024, 15:32Обновлено 28 июня 2024, 15:32CopyКристиен Михал. Фото: Madis VeltmanВ субботу руководство Партии реформ выберет нового кандидата на пост премьер-министра.Перевод: Анита АваковаНовый председатель Партии реформ будет избран позже, на внеочередном общем собрании партии, созванном нынешним премьер-министром и председателем Каей Каллас.Комментарии (1)CopyКлючевые слова ханно певкурмихалпредседательэстонииайвар сыэрдсобраниеУрмасНАТО,