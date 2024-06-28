Кристиен Михал.
Кристиен Михал. Фото: Madis Veltman

В субботу руководство Партии реформ выберет нового кандидата на пост премьер-министра.

Перевод: Анита Авакова

Новый председатель Партии реформ будет избран позже, на внеочередном общем собрании партии, созванном нынешним премьер-министром и председателем Каей Каллас.

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