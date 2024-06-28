Молодые жители Эстонии покидают родительский дом в среднем на три года раньше, чем латыши, причем эстонцы покупают жилье также в более молодом возрасте. По статистике, наша молодежь гораздо деятельнее многих европейцев: например, в Хорватии люди съезжают от родителей в среднем в 32 года.
Молодежь Эстонии покупает свое жилье гораздо раньше остальных европейцев
По данным Евростата за 2023 год, молодые люди в Эстонии покидают родительский дом в среднем в 23 года. Между мужчинами и женщинами есть небольшая разница: если девушки съезжают в 22 года, то юноши только в 24.
По сравнению с другими европейцами молодые эстонцы гораздо раньше начинают жить самостоятельно. Раньше нашей молодежи покидают родительский дом только молодые люди в Финляндии, Швеции и Дании. Финляндия находится в этом списке на первом месте - там молодежь покидает родительский дом в среднем в возрасте 21,4 года. Средний показатель по Европе составляет 26 лет. В Латвии и Литве он составляет 26 и 24 года соответственно. Дольше всего живут с родителями молодые люди не в Италии, как принято считать, а в Хорватии, где средний возраст переезда от родителей составляет 32 года.
Более поздний переезд от родителей часто связан с высокой ценой собственного жилья. По словам руководителя отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марины Хакиайнен, в Эстонии молодые люди часто уезжают от родителей, даже если не планируют сразу покупать собственное жилье. «За этим стоит желание быть самостоятельным и независимым от родителей. Молодые люди какое-то время живут в съемных квартирах, а желающие приобрести собственное жилье откладывают деньги на самофинансирование жилищного кредита.
По данным банка Citadele за 2023 год, чаще всего люди в Эстонии обращаются за жилищным кредитом в возрасте 28-35 лет. Они составляют 37 процентов всех заявителей. Таким образом, между ожидаемым переездом из родительского дома и покупкой жилья проходит 5-10 лет.
«Если человек планирует купить дом в кредит, то это идеальное время для сбора денег на самофинансирования», - сказала Хакиайнен. Наши южные соседи, латыши, которые в среднем покидают родительский дом на три года позже эстонцев, также обращаются за жилищным кредитом несколько позднее. Львиную долю претендентов на жилищный кредит банка Citadele в Латвии составляют люди в возрасте 36-45 лет, составляющие 36 процентов всех заявителей.
По мнению Хакиайнен, в том, что молодые люди какое-то время живут в съемной квартире, есть и положительные стороны: «Это помогает молодому человеку понять, какую именно квартиру он хочет купить и хочет ли он ее вообще покупать. Опыт управления домашними расходами также помогает сформировать полезные финансовые привычки и чувство ответственности».