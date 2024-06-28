Молодежь Эстонии покупает свое жилье гораздо раньше остальных европейцев

По данным Евростата за 2023 год, молодые люди в Эстонии покидают родительский дом в среднем в 23 года. Между мужчинами и женщинами есть небольшая разница: если девушки съезжают в 22 года, то юноши только в 24.

По сравнению с другими европейцами молодые эстонцы гораздо раньше начинают жить самостоятельно. Раньше нашей молодежи покидают родительский дом только молодые люди в Финляндии, Швеции и Дании. Финляндия находится в этом списке на первом месте - там молодежь покидает родительский дом в среднем в возрасте 21,4 года. Средний показатель по Европе составляет 26 лет. В Латвии и Литве он составляет 26 и 24 года соответственно. Дольше всего живут с родителями молодые люди не в Италии, как принято считать, а в Хорватии, где средний возраст переезда от родителей составляет 32 года.

Более поздний переезд от родителей часто связан с высокой ценой собственного жилья. По словам руководителя отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марины Хакиайнен, в Эстонии молодые люди часто уезжают от родителей, даже если не планируют сразу покупать собственное жилье. «За этим стоит желание быть самостоятельным и независимым от родителей. Молодые люди какое-то время живут в съемных квартирах, а желающие приобрести собственное жилье откладывают деньги на самофинансирование жилищного кредита.