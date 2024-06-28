До и после: как совместить спальню и гостиную в одной комнате

Когда дети подрастают и им требуется больше уединения, родителям часто приходится решать, как перепланировать имеющееся жилое пространство. Часто решают одну комнату оставить для ребенка, а другую комнату превратить в многофункциональное пространство, которое одновременно является спальней, гостиной, а также местом для хранения сезонной одежды или книг. Комната должна быть одновременно уютным и манящим местом и для отдыха, и для приема гостей. Дизайнер интерьера внес существенные изменения в существующую планировку помещения, не проводя капитального ремонта.

В центре внимания разделение пространства

При выборе мебели для многофункциональной комнаты важно спланировать помещение по функциям. В этом случае, когда все должно было поместиться в гостиную и спальню, дизайнер интерьера применил простой, но эффектный прием: повесил штору на рейку к потолку. Это элегантное решение создает тонкое разделение между спальной и гостиной зонами, не перегружая пространство визуально. Кроме того, стратегическое расположение дивана четко разделяет зону отдыха.