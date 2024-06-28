По мере взросления детей перед многими родителями встает задача организовать свое жилое пространство таким образом, чтобы охватить потребности всех членов семьи. Дизайнер интерьера делится советами, как превратить одну комнату и в спальню, и в гостиную.
До и после: как совместить спальню и гостиную в одной комнате
Когда дети подрастают и им требуется больше уединения, родителям часто приходится решать, как перепланировать имеющееся жилое пространство. Часто решают одну комнату оставить для ребенка, а другую комнату превратить в многофункциональное пространство, которое одновременно является спальней, гостиной, а также местом для хранения сезонной одежды или книг. Комната должна быть одновременно уютным и манящим местом и для отдыха, и для приема гостей. Дизайнер интерьера внес существенные изменения в существующую планировку помещения, не проводя капитального ремонта.
В центре внимания разделение пространства
При выборе мебели для многофункциональной комнаты важно спланировать помещение по функциям. В этом случае, когда все должно было поместиться в гостиную и спальню, дизайнер интерьера применил простой, но эффектный прием: повесил штору на рейку к потолку. Это элегантное решение создает тонкое разделение между спальной и гостиной зонами, не перегружая пространство визуально. Кроме того, стратегическое расположение дивана четко разделяет зону отдыха.
«Желтый диван выступает в качестве центра комнаты, привлекая внимание своим ярким цветом. Чтобы добиться общего гармоничного впечатления, мы позволяем этому радостному цвету отражаться в комнате через другие элементы, такие как шторы, подушки и аксессуары. При выборе дивана для семьи с детьми важно учитывать практичность в уходе. Выбор дивана со съемными и моющимися чехлами может значительно упростить уход», - рассказалa Брита Миквере, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Eesti.
После планирования пространства можно приступать к выбору мебели. В небольших помещениях ключевой стратегией является выбор многофункциональной мебели. Например, интерьер может включать в себя тумбочку, служащую местом для хранения вещей, передвижную полку и журнальный столик, который при необходимости можно превратить в письменный стол.
«Прикроватная тумбочка для хранения вещей выполняет двойную функцию: дизайнерский акцент и практичное решение для хранения. Ее можно использовать как дополнительную рабочую поверхность, как приставной столик в гостиной или как удобную прикроватную тумбочку в спальне. По словам Миквере, ее также можно легко убрать, когда она не используется, что делает ее идеальным вариантом для ограниченного пространства.
Независимо от того, насколько велико пространство комнаты, важно максимально эффективно использовать пустые пространства. Например, рекомендуется использовать кровать с основанием на колесиках. «Это разумное решение для квартир, где нет места для хранения одеял, подушек или сезонной одежды», - советует дизайнер интерьера.
Большой шкаф для вещей всей семьи
Дизайнер интерьера выбрал для хранения вещей высокий шкаф до потолка. В компактных помещениях он подчеркивает важность закрытых мест для хранения одежды и других предметов, чтобы поддерживать порядок и чистоту в помещении.
«Низкие полки с регулируемой высотой идеально подходят для хранения книг или мелких предметов. Они позволяют персонализировать книжную полку, добавляя ящики, освещение и полезные предметы», - предложила дизайнер интерьера.
Основные элементы для лучшего проведения досуга
Поскольку уют ассоциируется с отдыхом, нельзя недооценивать важность элементов освещения. По мнению дизайнера интерьера, одного основного света в гостиной недостаточно для работы и хобби. Поэтому рекомендуется добавить функциональное освещение для конкретных занятий, например, лампу для чтения, которая обеспечивает дополнительный свет и снимает нагрузку с глаз. Кроме того, создать уютную атмосферу помогает декоративное освещение, например, торшер или настольная лампа с мягким светом.
«Текстиль и аксессуары, такие как подушки, картины, постеры, растения и настенные украшения, добавляют дому уют. Они позволяют создать сентиментальное пространство, отражающее уникальную индивидуальность человека. Этот нюанс важен не только в эстетических целях, но и для нашего общего благополучия. Каждое ежегодное исследование IKEA "Домашняя жизнь" показывает, что дома, отражающие нашу личность, в два раза чаще становятся источником внутреннего баланса», — подчеркнулa Брита Миквере.