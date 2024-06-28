Фатальное невезение: Отть Тянак на огромной скорости врезался в косулю

Тянак, который в четверг вечером выиграл заезд, опередил своего товарища по команде Тьерри Невилля ровно на одну секунду. Тянак уверенно начал и пятничные заезды: во второй гонке он опережал Невилла на 7,1 секунды. Однако нашему гонщику пришлось прервать выступление.

Из телеповтора было видно, что капот машины Тянака получил серьезные повреждения, из-за чего гонщику пришлось съехать на обочину.

По сообщениям финских СМИ, Тянак на большой скорости сбил косулю, продолжать гонку он не мог. Обвинять в этом происшествии некого, можно лишь сказать, что Тянаку фатально не повезло. Вскоре факт столкновения с косулей подтвердил и сам гонщик.

«К сожалению, врезались в косулю. Все в порядке, кроме животного. И машина пострадала. Но в автомобиле все можно починить», - Отть Тянак намекнул на то, что в субботу получится выйти на старт ралли в Польше.