Портал Limon.ee продолжает серию подкастов «Это не стыдно!». В студии обсуждаются интимные темы с ведущим Максимом Миловановым и репортером портала Арменуи Геройской. В пятом выпуске, посвященном искусству откровенности, профессиональный фотограф Яна Герц расскажет о смелых фотосессиях.
ЭТО НЕ СТЫДНО! ⟩ Тело как искусство: фотограф Яна Герц делится тонкостями обнаженных фотосессий
В этом эпизоде мы погружаемся в мир откровенных фотографий, обсуждаем, как создать атмосферу доверия на съемочной площадке, приемы для раскрытия естественной красоты героев и рассматриваем этические границы этого жанра. С нами в студии была профессиональный фотограф - Яна Герц.
Почему люди решаются на откровенную фотосъемку?
Это очень интересный вопрос, на который нет однозначного ответа. Но это именно то, ради чего я люблю снимать людей без одежды. Мне самой интересно, почему они это делают. Люди все разные, и причины тоже могут быть разные - от банального желания увидеть себя красивым до моментов эмансипации и страха смерти. То есть там может быть все что угодно.
Сложно ли найти модель для фотосъёмки в стиле ню?
Я бы сказала, что я не ищу их специально, так как для меня обнаженная съемка - это не самоцель. У меня нет цели привести человека в студию и немедленно его раздеть. Фотография без одежды - это инструмент, художественный прием, который решает твою или иную задачу. Или, если это коммерческая съемка, то это задача героя съемки решить какой-то вопрос, с которым он приходит. Если ты четко объяснил, что делаешь и зачем тебе нужна эта фотография без одежды, то никаких сложностей нет.
Твои модели чаще женщины или мужчины?
Женщины, конечно
Охотно ли мужчины раздеваются в кадре?
Охотно, если им объяснить зачем :)
Ты фотографируешь иногда даже семейные пары. Как они попадают к тебе на фотосессии?
У меня есть несколько форматов, которые я предлагаю людям, когда мне самой хочется поснимать обнаженную натуру, когда эта инициатива исходит от меня. Одна тема называется «Тело, как дневник», где я снимаю обнаженного человека, фокусируясь на каких-то его особенностях. Это могут быть шрамы, синяки, родинки. Здесь мы убираем всю эротику и оставляем телесность, уязвимость, историю, дневник, как таковой. Это характерная для меня штука, потому что в моей голове в битве между Эросом и Танатосом побеждает Танатос.
Стесняются ли люди раздеваться в кадре? Какую технику использует Яна в своих съемках и о многом другом слушайте в этом выпуске подкаста «Это не стыдно!».
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Это не стыдно!».
«Это не стыдно!» - подкаст, где откровенно обсуждаются темы любви, отношений и секса. Присоединяйтесь к нам на портал Limon.ee, чтобы исследовать эти важные аспекты жизни в атмосфере открытости и принятия, где каждый вопрос имеет значение, а каждый ответ помогает лучше понять себя и других.