ЭТО НЕ СТЫДНО! Тело как искусство: фотограф Яна Герц делится тонкостями обнаженных фотосессий

В этом эпизоде мы погружаемся в мир откровенных фотографий, обсуждаем, как создать атмосферу доверия на съемочной площадке, приемы для раскрытия естественной красоты героев и рассматриваем этические границы этого жанра. С нами в студии была профессиональный фотограф - Яна Герц.

Почему люди решаются на откровенную фотосъемку?

Это очень интересный вопрос, на который нет однозначного ответа. Но это именно то, ради чего я люблю снимать людей без одежды. Мне самой интересно, почему они это делают. Люди все разные, и причины тоже могут быть разные - от банального желания увидеть себя красивым до моментов эмансипации и страха смерти. То есть там может быть все что угодно.

Сложно ли найти модель для фотосъёмки в стиле ню?

Я бы сказала, что я не ищу их специально, так как для меня обнаженная съемка - это не самоцель. У меня нет цели привести человека в студию и немедленно его раздеть. Фотография без одежды - это инструмент, художественный прием, который решает твою или иную задачу. Или, если это коммерческая съемка, то это задача героя съемки решить какой-то вопрос, с которым он приходит. Если ты четко объяснил, что делаешь и зачем тебе нужна эта фотография без одежды, то никаких сложностей нет.

Твои модели чаще женщины или мужчины?

Женщины, конечно

Запись подкаста «Это не стыдно!». Гость студии - Яна Герц. Ведущие Максим Милованов и Арменуи Геройская. Фото: Postimees