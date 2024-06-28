С 1 августа драматургом Русского театра Эстонии будет Лаур Кауниссааре, работавший до этого театральным советником в Министерстве культуры.
Стало известно, кто станет драматургом Русского театра
Решение о восстановлении должности штатного драматурга было принято в мае этого года. Основными задачами драматурга на следующий сезон станут подбор репертуара вместе с художественным руководителем, а также написание сценических текстов.
Предполагается, что деятельность драматурга и участие в творческих процессах будут способствовать созданию связей с Русским театром и обогащению культурного ландшафта Эстонии, передает Rus.ERR.
Лаур Кауниссааре окончил Эстонскую академию музыки и театра в 2004 году по специальности «режиссура», он входит в совет Русского театра.