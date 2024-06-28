С момента начала полномасштабной войны России против Украины Кости Хейсканен, представлявшийся финским независимым журналистом и активно участвовавший в российских пропагандистских передачах, по данным Insider, на самом деле является давнишним кремлевским пропагандистом Константином Лебедевым.
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Выдававший себя за финского журналиста оказался российским пропагандистом, действовавшим под вымышленным именем
По данным Insider, Лебедев начал свою карьеру в 2004 году, когда рассказал о том, как плохо живется русским в Финляндии, и продолжал говорить о Финляндии в последние два года, когда Россия начала агрессивную войну в Украине.