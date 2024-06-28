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Выдававший себя за финского журналиста оказался российским пропагандистом, действовавшим под вымышленным именем

rus.postimees.ee
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Спутниковая тарелка в цветах российского триколора.
Спутниковая тарелка в цветах российского триколора. Фото: Sebastian Gollnow

С момента начала полномасштабной войны России против Украины Кости Хейсканен, представлявшийся финским независимым журналистом и активно участвовавший в российских пропагандистских передачах, по данным Insider, на самом деле является давнишним кремлевским пропагандистом Константином Лебедевым.

По данным Insider, Лебедев начал свою карьеру в 2004 году, когда рассказал о том, как плохо живется русским в Финляндии, и продолжал говорить о Финляндии в последние два года, когда Россия начала агрессивную войну в Украине.

«В Финляндии резко упал уровень жизни, закрываются школы и магазины, повсюду процветает фашизм и русофобия, с 2022 года Финляндию заполонили клопы, крысы, вернулось средневековое проклятие - чесотка. Финны думают, куда сбежать из разваливающейся страны, - заявил Лебедев, выступая под своим финским именем Кости Хейсканен. - Финны лизали сапоги Гитлеру. Только Владимир Путин может остановить бушующее в Европе безумие. Украина громко плачет, украинские беженцы создали криминальную ситуацию в стране тысячи озер».

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