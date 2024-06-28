Теплая и солнечная погода могла бы привести к снижению цен на электричество. Однако до сих в Эстонии и остальных странах Балтии цены на электроэнергию этим летом оставались довольно высокими. Почему так происходит? Объясняют эксперты в блоге Enefit.
Полезно знать: почему электричество стоит дорого, несмотря на жару?
Как правило, высокая биржевая цена возникает в ситуации, когда спрос на электроэнергию в регионе превышает доступное предложение. Недавние высокие цены в Эстонии и странах Балтии также обусловлены совпадением нескольких факторов.
1. Ограниченные возможности пропускной способности с Финляндией
В последние месяцы связь между Эстонией и Финляндией имела ограниченную пропускную способность, поскольку из-за неисправности вышел из строя кабель EstLink 2. Это означает, что Эстония не может импортировать достаточно электроэнергии из Финляндии, где цена на электроэнергию часто ниже, чем в других странах Балтии. Ограниченная пропускная способность между странами снижают конкуренцию на рынке электроэнергии и усиливают давление с целью повышения цен.
2. Снижение производства электроэнергии в странах Балтии
Производство электроэнергии в странах Балтии было низким по нескольким причинам:
- Спокойная и пасмурная погода
Производство возобновляемой энергии, особенно ветряной и солнечной, летом оказалось ниже, чем ожидалось. Выходная мощность ветра напрямую зависит от скорости и направления ветра, тогда как в пасмурную погоду выходная мощность солнечной энергии снижается.
- Снижение производства гидроэлектроэнергии в Латвии
Если весной латвийские гидроэлектростанции производили большее количество энергии, то с наступлением лета производство гидроэлектроэнергии снизилось из-за вызванного сезоном падения уровня воды. Сказывается и отсутствие EstLink 2, которое весной не так сильно ощущалось из-за хорошего производства гидроэлектроэнергии в Латвии.
3. Низкий уровень внутреннего производства
В среднем внутреннее производство электроэнергии покрывает менее половины потребления электроэнергии в странах Балтии. Чтобы покрыть спрос, оставшуюся часть электроэнергии необходимо импортировать. В странах Балтии мы импортируем электроэнергию в максимально возможном объеме по всем подключениям:
- Из Польши;
- из Финляндии;
- из Швеции.
Однако необходимо учитывать, что возможности импорта ограничены и не могут покрыть все потребности потребления, что, в свою очередь, повышает цены.
4. Волатильность цен на электроэнергию
Цены на электроэнергию колеблются изо дня в день, и высокие цены обычно наблюдаются только в течение нескольких часов подряд, когда потребление является самым высоким. Поэтому газовые и сланцевые заводы тоже зачастую не выходят на рынок. Высокие пиковые цены на электроэнергию возникают для очень небольших объемов и в основном связаны с управлением потреблением.
Чем солнечнее и ветренее погода и чем выше производство возобновляемой энергии, тем дешевле цена на электроэнергию. К сожалению, летняя погода в Эстонии и странах Балтии часто непредсказуема, поэтому сложно прогнозировать производство возобновляемой энергии.
Какова ожидаемая цена на электроэнергию в июле и августе?
Представитель Eesti Energia Армен Каспаров не прогнозирует большого падения цен на июль и август. По его словам, ветреная и солнечная погода может принести дни с более низкими ценами на электроэнергию, но в большинстве случаев этого недостаточно для покрытия вечерних и утренних часов пик.
«Пока балтийское сообщение с Финляндией ограничено из-за сбоя EstLink 2, наши среднесуточные цены все равно будут выше, чем в прошлом году. В странах Балтии по-прежнему мало вырабатывается электроэнергии, особенно в безветренную погоду», - сказал Каспаров.