Полезно знать: почему электричество стоит дорого, несмотря на жару?

Из Польши;

из Финляндии;

из Швеции.

Однако необходимо учитывать, что возможности импорта ограничены и не могут покрыть все потребности потребления, что, в свою очередь, повышает цены.

4. Волатильность цен на электроэнергию

Цены на электроэнергию колеблются изо дня в день, и высокие цены обычно наблюдаются только в течение нескольких часов подряд, когда потребление является самым высоким. Поэтому газовые и сланцевые заводы тоже зачастую не выходят на рынок. Высокие пиковые цены на электроэнергию возникают для очень небольших объемов и в основном связаны с управлением потреблением.

Чем солнечнее и ветренее погода и чем выше производство возобновляемой энергии, тем дешевле цена на электроэнергию. К сожалению, летняя погода в Эстонии и странах Балтии часто непредсказуема, поэтому сложно прогнозировать производство возобновляемой энергии.

Какова ожидаемая цена на электроэнергию в июле и августе?

Представитель Eesti Energia Армен Каспаров не прогнозирует большого падения цен на июль и август. По его словам, ветреная и солнечная погода может принести дни с более низкими ценами на электроэнергию, но в большинстве случаев этого недостаточно для покрытия вечерних и утренних часов пик.

«Пока балтийское сообщение с Финляндией ограничено из-за сбоя EstLink 2, наши среднесуточные цены все равно будут выше, чем в прошлом году. В странах Балтии по-прежнему мало вырабатывается электроэнергии, особенно в безветренную погоду», - сказал Каспаров.