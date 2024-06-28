Убийство звезды YouTube в Таллиннской тюрьме привело к служебному надзору

В пятницу сотрудники отдела тюрем Министерства юстиции начали служебный надзор, чтобы выяснить, как проходят различные рабочие процессы в Таллиннской тюрьме с арестованными и что в дальнейшем можно было бы улучшить для более эффективного функционирования этого учреждения.

«Защита здоровья заключенных, безопасность тюрем и своевременное реагирование на различные ситуации очень важны для функционирования тюрьмы. Мы серьезно относимся к инцидентам, происходящим в тюрьмах, и делаем все возможное, чтобы улучшить там порядок работы. Цель служебного надзора - найти возможности, которые позволят в будущем лучше предотвращать ситуации, имеющие серьезные последствия для заключенных», - сказал министр юстиции Мадис Тимпсон.

На прошлой неделе арестованному Таллиннской тюрьмы было предъявлено подозрение в убийстве сокамерника. После изучения обстоятельств произошедшего было принято решение о более тщательном анализе порядка работы, а отдел тюрем предложил министру юстиции провести служебный надзор.

Служебный надзор планируется завершить к концу августа.