Электричество в Эстонии пропадает не из-за России, а из-за жары

В компании Elektrilevi объяснили Rus.Postimees, что произошло с электричеством вчера, в четверг, на юге Эстонии. Тогда сообщалось об отключении более трех тысяч домохозяйств. Ранее звучали опасения о проблемах с электроснабжением перед грядущим в 2025 году отказом Эстонии от единой энергосистемы с Россией.