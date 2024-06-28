В компании Elektrilevi объяснили Rus.Postimees, что произошло с электричеством вчера, в четверг, на юге Эстонии. Тогда сообщалось об отключении более трех тысяч домохозяйств. Ранее звучали опасения о проблемах с электроснабжением перед грядущим в 2025 году отказом Эстонии от единой энергосистемы с Россией.
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Электричество в Эстонии пропадает не из-за России, а из-за жары
Массовые отключения потребителей от электроэнергии, которые наблюдались 27 июня на юге Эстонии, связаны с погодными условиями. Об этом в пятницу Rus.Postimees рассказали в компании Elektrilevi.