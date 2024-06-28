ХАОС В НЕБЕ ЕВРОПЫ Сотни рейсов задерживаются или вовсе отменяются. В чем дело?

Перевод: Сергей Светлов

В услугах Eurocontrol (ATC) за последний год наблюдаются многочисленные сбои несмотря на то, что объем рейсов на пять процентов ниже уровня 2019 года. Причиной является продолжающаяся нехватка персонала и теперь также технические неполадки в центре Маастрихта.

В четверг, 27 июня, более 30 процентов из 3500 рейсов Ryanair были задержаны, 16 самолетов остались за пределами своих баз ночью, что означает, что самолеты не вернулись в свои аэропорты согласно расписанию. Сегодня утром 25 процентов рейсов первой волны Ryanair (150 из 600) вылетели с задержкой.

Операционный директор Ryanair Нил МакМахон прокомментировал ситуацию следующим образом:

«Этим летом услуги ATC в Европе находятся на самом низком уровне за всю историю. Расписания рейсов Ryanair и многих других европейских авиакомпаний задерживаются, рейсы отменяются, и количество пассажиров страдает из-за плохого управления европейской системой управления воздушным движением.

Мы призываем генерального директора Eurocontrol Рауля Медину объяснить, почему в европейских центрах управления воздушным движением постоянно не хватает сотрудников, и теперь они заявляют о поломках оборудования в центре Маастрихта, что влияет на все европейские авиакомпании. Неприемлемо, что каждый четвертый рейс первой волны Ryanair сегодня был задержан из-за нехватки сотрудников ATC и поломок оборудования.

За последние три года тарифы на европейские услуги управления воздушным движением достигли рекордных высот, но уровень персонала и обслуживания продолжает снижаться. Мы призываем президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен принять меры для быстрой реформы европейских услуг управления воздушным движением.

Генеральный директор Eurocontrol Рауль Медина должен действовать, чтобы обеспечить европейским гражданам эффективные и результативные услуги управления воздушным движением. Такие повторяющиеся задержки и отмены рейсов ATC неприемлемы. Мы приносим извинения нашим пассажирам за эти повторяющиеся задержки рейсов и отмены рейсов, что очень прискорбно, но находится вне контроля Ryanair».