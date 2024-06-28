Производитель клубники: как это так, клубника заканчивается до наступления июля!

Перед Ивановым днем цена килограмма эстонской клубники на рынке составляла в основном 8–10 евро, в зависимости от размера и сорта ягод, но спустя неделю ее стало можно купить всего за 6,50. В торговых центрах цена за килограмм эстонских ягод 9–10 евро.

«Производители клубники говорят, что цена останется высокой», – сказал Индрек, который продает на рынке клубнику из южной Эстонии. По его словам, как человек, выращивающий клубнику 48 лет, он не припомнит такого, чтобы эта ягода созревала так рано, но это якобы еще не значит, что цена на отечественную клубнику будет падать. Виновата конечно же, погода – то дождь мешает производителям, то солнца не хватает, но именно последнее влияет на сладость ягоды.