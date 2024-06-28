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Производитель клубники: как это так, клубника заканчивается до наступления июля!

Ану Вийта-Неухаус Кадрианн Куммер
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Владелец хутора Мадизе Мадис Пеннар выращивает и продает различные ягоды под торговой маркой Utsu Mari. В этом году первая клубника созрела исключительно рано.
Владелец хутора Мадизе Мадис Пеннар выращивает и продает различные ягоды под торговой маркой Utsu Mari. В этом году первая клубника созрела исключительно рано. Фото: Margus Ansu

За теплый май клубника быстро созрела, а неделю назад уже наступил пик сезона местной клубники. Однако теперь клубника стала заканчиваться, а значит, надежды на то, что цена станет очень доступной нет.

Перед Ивановым днем цена килограмма эстонской клубники на рынке составляла в основном 8–10 евро, в зависимости от размера и сорта ягод, но спустя неделю ее стало можно купить всего за 6,50. В торговых центрах цена за килограмм эстонских ягод 9–10 евро.

«Производители клубники говорят, что цена останется высокой», – сказал Индрек, который продает на рынке клубнику из южной Эстонии. По его словам, как человек, выращивающий клубнику 48 лет, он не припомнит такого, чтобы эта ягода созревала так рано, но это якобы еще не значит, что цена на отечественную клубнику будет падать. Виновата конечно же, погода – то дождь мешает производителям, то солнца не хватает, но именно последнее влияет на сладость ягоды.

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