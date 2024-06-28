«Паника уже началась»: СМИ обсуждают провал Байдена на дебатах – и его возможную замену на выборах

«От президента не ждали многого, но он не оправдал даже этих надежд, - констатирует Зуркер. - Он говорил плохо. Он говорил бессвязно. Он говорил невнятно».

«Примерно к середине дебатов, пытаясь объяснить явно хриплый голос Байдена, в его предвыборном штабе журналистам заявили, что тот простудился. Возможно, так оно и есть, но выглядело это все равно как оправдание».

Люди смотрят дебаты на большом экране Фото: Reuters

Мнение обозревателя Би-би-си разделяет и издание Politico: «Он загнал себя в угол в афганском вопросе, зачем-то самостоятельно вспомнив о неудачном выводе оттуда войск своей же администрацией. Он неоднократно путал „миллиард“ с „миллионом“ и на протяжении всех полутора часов, пока шли дебаты, был вынужден играть в обороне».

«Когда же он замолкал, - продолжает Politico, - то словно застывал за трибуной, с полуоткрытым ртом и немигающим взглядом широко распахнутых глаз».

Издание рассказывает, что по ходу дебатов члены Демократической партии переписывались с редакцией и друг с другом, раз за разом задавая один и тот же вопрос: «Что он сейчас сказал? Это же полное безумие».

«[На дебатах] перед Джо Байденом стояла лишь одна задача - убедить американского избирателя в том, что почтенный возраст не помешает ему выполнять президентские функции», - заявила в эфире телеканала MSNBC бывший сенатор от штата Монтана и соратник Байдена по партии Клэр Маккаскилл.