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Внесенный в черный список литовский производитель продуктов питания начнет с чистого листа в странах Балтии

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Литовский концерн Vičiūnai Group намерен сохранить бренд Viči в странах Балтии, но изменить его дизайн, сообщил член правления концерна Дайнюс Матийошайтис.

Перевод: Сергей Светлов

Литовская компания Vičiūnų Grupė, которой принадлежит бренд Viči, в начале года была внесена в список международных спонсоров войны за продолжение деятельности на российском рынке. По словам владельцев Vičiūnų Group, с момента вторжения России в Украину зимой 2022 года они пытались свернуть свой бизнес в России. Vičiūnų Group заключила договор о продаже с российской инвестиционной группой Ocean Group, которая также получила право использовать бренд Viči на территории стран СНГ.

Бренд Viči продолжает работать на российском рынке.
Бренд Viči продолжает работать на российском рынке. Фото: Shutterstock

В интервью латвийскому порталу деловых новостей Verslo žinios член правления Viči Дайнюс Матийошайтис сообщил, что бренд Viči оставался неизменным более 20 лет. В России, где компании концерна были проданы вместе с брендом, бренд останется прежним, в то время как в странах Балтии разрабатывается совершенно новая идентичность, сообщает TVNET.

Он объяснил, что условия продажи бизнеса в восточных странах предусматривают, что покупатель не имеет права продвигать бренд Viči за пределами русскоязычных рынков.

«Теперь у нас есть возможность активно рекламировать бренд и немного изменить его образ. Мы уже создали новый бренд, но пока никому его не показывали», - сказал Матийошайтис.

В интервью агентству BNS в апреле Матийошайтис заявил, что концерн намерен переработать бренд Viči в странах Балтии так, чтобы его больше не ассоциировали с восточным рынком.

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