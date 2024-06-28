Внесенный в черный список литовский производитель продуктов питания начнет с чистого листа в странах Балтии

Перевод: Сергей Светлов

Литовская компания Vičiūnų Grupė, которой принадлежит бренд Viči, в начале года была внесена в список международных спонсоров войны за продолжение деятельности на российском рынке. По словам владельцев Vičiūnų Group, с момента вторжения России в Украину зимой 2022 года они пытались свернуть свой бизнес в России. Vičiūnų Group заключила договор о продаже с российской инвестиционной группой Ocean Group, которая также получила право использовать бренд Viči на территории стран СНГ.

Бренд Viči продолжает работать на российском рынке. Фото: Shutterstock

В интервью латвийскому порталу деловых новостей Verslo žinios член правления Viči Дайнюс Матийошайтис сообщил, что бренд Viči оставался неизменным более 20 лет. В России, где компании концерна были проданы вместе с брендом, бренд останется прежним, в то время как в странах Балтии разрабатывается совершенно новая идентичность, сообщает TVNET.

Он объяснил, что условия продажи бизнеса в восточных странах предусматривают, что покупатель не имеет права продвигать бренд Viči за пределами русскоязычных рынков.

«Теперь у нас есть возможность активно рекламировать бренд и немного изменить его образ. Мы уже создали новый бренд, но пока никому его не показывали», - сказал Матийошайтис.

В интервью агентству BNS в апреле Матийошайтис заявил, что концерн намерен переработать бренд Viči в странах Балтии так, чтобы его больше не ассоциировали с восточным рынком.