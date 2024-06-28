Eesti Gaas начнет взимать ежемесячную плату с бытовых потребителей газа

«В энергетике, как бизнесе, основанном на объемах, действует принцип: чем выше потребление клиента, тем более выгодную цену за единицу можно предложить. Цена для бытовых клиентов Eesti Gaas раньше также основывалась на объеме потребления, но во время энергетического кризиса мы уравняли условия гибкого пакета для всех групп потребителей. На сегодняшний день ситуация на рынке нормализовалась, цена на газ в пять раз ниже по сравнению с пиковым временем, поэтому целесообразно скорректировать структуру цен», - пояснили в компании.